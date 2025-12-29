Obras triunfó en Boedo y se afirma en el segundo puesto

Obras Basket, que llegó a tener más de 30 puntos de ventaja, le ganó este domingo de visitante a San Lorenzo por 89-81 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 33-17, 63-33 y 60-85.

El encuentro comenzó con un ida y vuelta constante, con Ignacio Bednarek adueñándose de la zona pintada del “Tachero”, donde rápidamente convirtió los primeros 6 puntos del “Ciclón”. Por el otro lado, Marcos Mata hizo lo propio desde el perímetro para no perderle pisada al local. Promediando el primer cuarto, Obras pasó al frente (14-9) gracias al accionar de Andrew Corum. Sin embargo, los de Boedo reaccionaron a tiempo y achicaron la diferencia a 3, con un triple de Lucas Pérez y otro de Camilo Rodríguez. No obstante, el “Tachero” entró al segundo chico ganando 33-17.

En el segundo cuarto de a poco comenzaba la reacción del conjunto azulgrana que quería continuar metido en el juego y pelear. A pesar del esfuerzo, la férrea defensa de la visita y el gran accionar de Tyler Sabin y Federico Zezular en la ofensiva, alcanzaron para que los de Núñez se vayan al descanso ganando por 30 (63-33).

En el último cuarto, Sebastián Burtin decidió modificar el equipo por completo, puso a los más jóvenes, que se pusieron el equipo al hombro y a falta de 6 minutos achicó el margen a 10 (84-74). Así, los de Boedo volvieron a meterse en juego, logrando un parcial de 21-2 y a pelear hasta el final. A falta de 2 minutos, el “Ciclón” quedó a 6 (87-81). A pesar del esfuerzo, Obras se quedó con un trabajado triunfo, que terminó siendo más exigente de lo esperado y termina el año en el segundo puesto.

“Le di un plazo a la directiva para que solucionen las cosas”, advirtió Pérez, que tiene un par de ofertas para irse de San Lorenzo. Tiene plazo para hacerlo hasta el 31 de enero, cuando se cerrarán los plazos para que los jugadores cambien de camisetas.

Es que el plantel azulgrana recién un par de horas antes del partido cobró el sueldo de octubre, y le fue pagado en efectivo porque el club está inhibido y no puede mover cuentas bancarias, algo que podría resolverse “a mediados de enero próximo” según anunció un vocero de la nueva comisión directiva de transición a un programa partidario sanlorencista.

Por otra parte, este lunes se cerrará el año con tres partidos. El líder Ferro Carril Oeste recibirá a Boca Juniors desde las 20, Racing de Chivilcoy hará lo propio ante el último Argentino de Junín (21:30), mientras que a partir de las 22:10 y por TyC Sports, Regatas se medirá ante San Martín en el clásico correntino.

Los últimos partidos del año

LUNES 29

20:00 Ferro Carril Oeste vs Boca Juniors.

21:30 Racing (Chivilcoy) vs Argentino (Junín).

22:10 Regatas (Corrientes) vs San Martín (Corrientes) (TyC

Sports).