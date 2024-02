Ocupan edificio del Conicet para reclamar contra despidos y ajuste

Más de mil trabajadores y científicos del Conicet se reunieron en la sede de Palermo para reclamar por el ajuste y despidos del gobierno de Javier Milei. Denunciaron que lo vació, no giró fondos y en protesta ocuparon el edificio. A la sede ingresó la policía y afuera aguardaban cinco camionetas de la Federal.

La situación escaló este miércoles ya que el nuevo titular del organismo, Daniel Salamone, quien clonó los perros a Milei, tuvo su primera reunión con el directorio del Conicet.

Hay varios reclamos de parte del organismo. Uno de los más importantes es el otorgamiento de 1.600 becas destinadas a investigadores en formación. Hoy el organismo está paralizado. También se reclama por los 300 profesionales con doctorado en conclusión que no saben si van a terminar sus trabajos allí. Por otro lado, hubo 50 despidos de administrativos.

Los reclamos están liderados por ATE Capital y el colectivo de JCP (Jóvenes Científicxs Precarizadxs). El hall del piso 11 fue tomado por trabajadores y la policía se metió al edificio.

Según reconstruyó El Destape, el funcionario dijo que "no hay nada, no hay plata". Por otro lado, Salamone (asumido en diciembre) explicó que "no hay animosidad contra el organismo sino que es lo que está pasando en todos los ministerios del Estado". En campaña, Milei había prometido cerrarlo.

Otro de los reclamos clave es el de 1200 personas con contratos hasta marzo. Eran contratos previos a 2023 y tenían renovaciones anuales. Sin embargo, denuncian que "no puede haber este nivel de incertidumbre hasta dentro de un mes y medio". Una trabajadora del lugar le dijo al citado portal: "No sabemos si el mes que viene tenemos laburo o no".

Esta es la cuarta jornada de lucha en el Conicet y la más grande porque por primera vez dio la cara el nuevo titular del organismo. Se espera un paro para la semana que viene y una reunión federal en alguna provincia con el resto los institutos y directores. Las actividades este miércoles no solo se dieron en la sede de CABA, sino que además se replicaron en todo el país, en ciudades como Resistencia, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Jujuy, Rosario, Bahía Blanca, Viedma, Ushuaia y Posadas, entre otras sedes.

Fuente: El Destape