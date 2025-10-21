Ordenan al Gobierno publicar los resultados por distrito

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados de las elecciones se informen por jurisdicción y no bajo un esquema unificado. La medida frena la intención del Gobierno de agrupar los votos de distintas fuerzas bajo una misma denominación.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este martes que el Gobierno deberá publicar los resultados de las elecciones por distrito, tal como establece la normativa vigente, y no bajo un esquema de agrupamiento general que unificaba fuerzas políticas distintas dentro de una misma denominación.

La decisión busca garantizar la transparencia del proceso y evitar interpretaciones que pudieran distorsionar la representación real de cada fuerza política en el país. De esta manera, el Gobierno no podrá presentar un “dibujo” del mapa electoral que excluya del conteo a partidos o alianzas que compiten con sellos propios, ni a fuerzas provinciales que no integran coaliciones nacionales.

La resolución de la CNE se conoció luego de los reclamos presentados por distintas agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Justicialista y sectores de izquierda, que advirtieron que el Estado no puede difundir resultados globales debido a que el sistema electoral argentino no se basa en un padrón único nacional, sino en padrones y elecciones por distrito.

Con esta medida, el tribunal electoral ratificó la obligatoriedad de respetar los criterios de publicación de resultados establecidos por la ley, reforzando la autonomía de las jurisdicciones y la precisión en el conteo de votos a nivel local y provincial.