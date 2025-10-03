Osqui Guzmán denuncia  discriminación y violencia policial

El actor denunció que una oficial de la Policía Metropolitana lo golpeó por su color de piel.

El actor Oscar “Osqui” Guzmán denunció haber sido discriminado por su color de piel y golpeado por una agente de policía que le pidió los documentos en el subte. El incidente ocurrió el miércoles en la estación Dorrego de la línea B, en Buenos Aires.

Según el relato del actor, la oficial de policía le "pidió el documento por el color de piel", lo que derivó en que lo tildara de "chorro", le preguntó si "era peruano", lo trató con violencia y lo agredió físicamente.

"El miércoles, a las 18.30, salí de hacer una nota en un canal streaming. Bajé al subte, mientras hablaba por teléfono con Leticia -González de Lellis- que estaba de viaje", relató Guzmán.

Recordó que, en medio del diálogo con González, fue interceptado por personal policial femenino: "Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré".

"No se lo dí porque su actitud no me generó confianza, ella me lo sacó de la mano y se fue. Entonces le dije que estaba mal lo que hacía y le pedí que me devuelva el DNI. Entonces, vino y me dijo que el algoritmo me reconoció, ‘Vos sos chorro ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’”, continuó.

En línea, y con notable angustia, el actor rememoró: “Le dije que se equivocaba, ella me dijo que me callara la boca, no lo hice, sacó la macana y me pegó en la cabeza. Me dijo que yo era un ladrón, que ya me conocía y que estuve en la cárcel”.

"Me preguntó si era peruano. Le respondí e insistí con que se equivocaba. Me pegó por segunda vez y se armó una situación violenta. Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella -la agente- tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país, tenemos este color de piel”, añadió.

Osqui Guzmán se encuentra actualmente en la labor de dos obras de teatro con gran reconocimiento. Por un lado Druk, con gran elenco, y el multipremiado “El Bululú”. En diciembre de 2009, el artista fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.