Deberá pagar una alta suma de dinero por alquilar su casa para prostíbulo

La causa llevaba más de 10 años de investigación y quedó resuelto bajo la figura de reparación integral. El hombre se encontraba imputado por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

Diez años después, la Justicia de Neuquén cerró un caso que tenía como principal acusado a un jubilado de 70 años que había alquilado una propiedad para que funcionara como prostíbulo en dicha ciudad, luego de alcanzar un acuerdo entre las partes.

El proceso formal se había iniciado en 2016, aunque los primeros indicios que dieron lugar a una investigación, ocurrieron tres años antes a partir de la denuncia de una de las mujeres explotadas, según especificó LM Neuquén.

El expediente se centró en el domicilio de calle Libertad al 900, donde al menos dos mujeres eran obligadas a prostituirse por parte de un hombre y una mujer que manejaban el prostíbulo. El dueño de la propiedad, oriundo de Rosario pero radicado en Neuquén, fue imputado por el delito de facilitación de la prostitución ajena y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

En los últimos meses, las partes intervinientes optaron por un acuerdo de reparación integral, que fue aceptado por la querella y avalado por la representante del Ministerio Público Fiscal, para poder ponerle un punto final al proceso que en total demandó 12 años. El acuerdo consideró la situación de salud del acusado, quien padece cáncer y atravesó varias intervenciones quirúrgicas, lo que dificulta la realización de un juicio oral, según explicó Weblavoz.com.

La víctima que impulsó el debate judicial fue consultada sobre la propuesta de resarcimiento económico al que no se opuso. En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Neuquén homologó el acuerdo bajo la figura legal de reparación integral y repasó sus principales puntos. A su vez, se estableció que la resolución alcanzaba solo a una de las víctimas, ya que otras dos no pudieron ser ubicadas, y una cuarta desistió de realizar reclamos.

El juez precisó que el caso contra el acusado se originó por haber alquilado su propiedad durante tres años a los administradores del prostíbulo y por esto el imputado deberá abonar 4 millones de pesos en una sola cuota como compensación. Una vez cumplido el pago, se dictará su sobreseimiento total y definitivo, según indicaron los medios locales. Finalmente, el juez ordenó que se levanten todas las medidas cautelares impuestas al acusado.

El proceso penal concluyó para el jubilado, mientras que la causa penal por trata y explotación de personas continúa su curso respecto de los responsables directos de la explotación.