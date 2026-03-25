El precio internacional del petróleo registró una baja en las últimas horas y se aleja, al menos de forma transitoria, de la barrera de los US$100 por barril, en medio de señales de distensión en Medio Oriente.

El petróleo retrocede y se aleja de los US$100: señales de diálogo

Según datos del mercado, el crudo Brent cotiza este miércoles en torno a los US$94,5 por barril, luego de haber rozado los US$100 durante la jornada previa. La caída se produce tras nuevas declaraciones que sugieren la posibilidad de un canal de diálogo entre Estados Unidos e Irán, lo que abre la puerta a una eventual tregua en la región.

Los movimientos en el precio reflejan la fuerte inestabilidad geopolítica, especialmente en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo. Cualquier amenaza de bloqueo en esa zona impacta de inmediato en las cotizaciones internacionales.

En este contexto, los mercados reaccionan rápidamente ante cada señal política o militar, generando subas y bajas abruptas en el valor del crudo.

Impacto en Argentina

A nivel local, la evolución del precio internacional del petróleo comienza a trasladarse a la economía cotidiana. El incremento en los combustibles ya se refleja en los surtidores, pero también impacta en toda la cadena de productos derivados, lo que podría presionar sobre la inflación en las próximas semanas.

Así, mientras el mercado global muestra una leve tregua, la incertidumbre sigue siendo el factor dominante en un escenario donde cualquier cambio geopolítico puede volver a empujar el precio del crudo hacia niveles más altos.