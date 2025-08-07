Ostoich busca acelerar y ordenar junto a Camuzzi  las obras de gas que se encuentran activas

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, mantuvo un encuentro con autoridades locales de la empresa que fiscaliza las obras de instalación de gas que se realizan en el ejido urbano.

Se concretó un repaso de los trabajos que se encuentran en ejecución y de aquellos próximos a iniciarse. Se apunta a mejorar el seguimiento y poder dar respuestas más rápidas a los vecinos.

Como parte del trabajo conjunto entre el Municipio y las empresas prestatarias de servicios, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, junto a la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Mendez, mantuvo un encuentro con el gerente local de la empresa Camuzzi, Pablo Sponda y jefe técnico Sebastián Rivero, con el objetivo de fortalecer la articulación para acelerar y ordenar las obras de gas que se desarrollan en distintos puntos de Comodoro Rivadavia.

En ese marco, Ostoich explicó que “efectivamente estuvimos reunidos para seguir afianzando la relación que tenemos con la empresa y poder darle celeridad a las obras de gas que tenemos activas. Buscamos hacerles el seguimiento diario que las obras requieren, para que todo se realice con mayor velocidad, es decir, en tiempo y forma”.

Durante el encuentro se revisaron las obras que están en ejecución, las próximas a iniciarse y aquellas que ya se encuentran finalizadas. En ese sentido, el funcionario, explicó que “realizamos una revisión completa de la cantidad de obras de gas volcadas a la calle. Tenemos varias obras concluidas que ya están en proceso de conexión para que los domicilios puedan contar con el servicio y otras que están próximas a concluirse, que le darán mejor calidad de vida a los vecinos”.

Ostoich calificó como “positiva” la reunión con Camuzzi y concluyó que este tipo de encuentros son fundamentales para garantizar que los proyectos avancen con eficacia. “Seguimos –acentuó-, trabajando para que los servicios lleguen a todos los rincones de la ciudad, con obras ordenadas, supervisadas y ejecutadas, pensando en la necesidad real de cada vecino”, sentenció.

Obras pensadas en la necesidad real de cada vecino

Uno de los proyectos que se encuentra en su última etapa, es la red de gas del barrio Don Bosco que beneficiará a más 73 familias, además, se está trabajando en los barrios Centenario, Gasoducto, Acceso Sur, entre otros. En esa línea, el funcionario, valoró que son “obras importantes porque el gas cambia la vida de las personas”.

“El Municipio tiene obras de gran envergadura respecto al gas, pero también hay proyectos más pequeños que buscan dar respuesta a situaciones puntuales, porque se trata de llegar a todos los vecinos, más allá de la dimensión de los trabajos”, valoró.