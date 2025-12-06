Othar agasajó a referentes de las asociaciones vecinales

La cena fue el colofón de la actividad conjunta de 2025. Se ratificó el rol fundamental de los referentes barriales como nexo entre la Municipalidad y los vecinos para atender necesidades primordiales.

Este viernes por la noche en las instalaciones del Parque Saavedra, el intendente Othar Macharashvili, en compañía de su gabinete, agasajó a los representantes de las asociaciones vecinales de los barrios de Comodoro Rivadavia.

El mandatario sostuvo que “son tiempos difíciles, donde el vecinalismo es una parte importante del desarrollo de este tejido social que conforma la ciudad. Nos reunimos a charlar y prepararnos para encarar el próximo año”, manifestó al detallar que se está trabajando con la aprobación de la Tributaria y el presupuesto 2026, donde los vecinalistas fueron parte de este proceso. “Realmente estamos contentos por la participación y la integración de los vecinos, y también de tomar las inquietudes para continuar fortaleciendo los barrios”.

“Todos tenemos que trabajar e ir empujando las políticas públicas para que el desarrollo social de nuestra ciudad quede ordenado. No es solamente que tenga las calles, las cloacas, sino que desde el vecinalismo tomen el orden potencial que requiere Comodoro”, agregó.

INVERSION EN SERVICIOS ESENCIALES

En la misma línea, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, resaltó que “el trabajo que hacen los vecinalistas a lo largo y a lo ancho es enorme”, acotando que “este año se hicieron 1168 intervenciones urbanas desde el área de Servicios Públicos, Control Urbano y Operativo, Mantenimiento e Infraestructura, lo que marca un promedio de más de 100 intervenciones por mes que atravesó todos los barrios de Comodoro Rivadavia, desde lo más chicos a los más alejados de la zona centro”.

Asimismo, resaltó que la tarea del Municipio y los vecinalistas van de la mano, al sostener que “no existiría ninguna vecinal si el Municipio no hubiera invertido más de 300 millones de pesos en distintos servicios esenciales, así como en la inversión social, donde tenemos 360 actividades garantizadas todos los meses por nuestras áreas de Cultura, Deportes, Salud, Desarrollo Humano y Familia, la Secretaría de la Mujer, porque esta gestión municipal y principalmente nuestro proyecto político, en tiempos difíciles, implica redoblar esfuerzos, seguir invirtiendo en la comunidad y estar cerca de la demanda de cada vecinos”.

SUMA DE ESFUERZOS CONJUNTOS

Por su parte, la vecinalista del barrio Presidente Ortiz, Lidia Moscoso, se mostró satisfecha por el reconocimiento que realizó el intendente, al sostener que “reunirnos con todas las vecinales y estar todos los funcionarios, sirve para hablar cara a cara y hacer un poco de catarsis para ver las cosas que tenemos sin concluir en los barrios, además de compartir con nuestros compañeros vecinalistas las problemáticas que tenemos en común en la ciudad”.

Al respecto, Jorge Levie, vecinalista del barrio Los Bretes, valoró el encuentro con el intendente y las demás vecinales, que se constituyó como un espacio para compartir ideas y trabajar en conjunto. “Es muy favorable la respuesta que tenemos del Ejecutivo Municipal, y apostamos a seguir trabajando siempre, escuchándonos y buscando soluciones a los problemas”.

En tanto, la vecinalista de Bella Vista Oeste, María Sandra Díaz, señaló que “somos una de las últimas vecinales reconocidas por el Municipio. La comisión ya tiene doce años trabajando por el barrio y estamos contentos por el reconocimiento al trabajo enorme de los vecinos y por la confianza que nos brindan para continuar realizando el trabajo vecinal”.

Para finalizar, Marcos Rodríguez, referente barrial de ARA San Juan, indicó que “es un agasajo para acercarnos al resto de los vecinalistas con quienes hemos compartido distintas reuniones sociales. Esto es gracias al Municipio que nos acerca para que juntos sumemos esfuerzos para sacar adelante nuestros barrios”, sentenció.