Othar: "Estoy orgulloso de que los comodorenses defiendan la educación pública"

La movilización en defensa de la educación pública finalizó con un acto central en el que se leyeron documentos en defensa de las universidades públicas.

Tal como sucedió en diversos puntos del país, este martes por la tarde Comodoro Rivadavia fue testigo de una masiva movilización en defensa de la educación pública, que tuvo su punto de inicio en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en Km. 4, y finalizó con un acto en la plaza de la Escuela N° 83, donde la rectora de la casa de altos estudios, Lidia Blanco, y Gloria Herrera, en representación del Interclaustro, leyeron distintos documentos.

En ese contexto, el intendente Othar Macharashvili destacó que “es un día importante porque la gente salió a defender el derecho a estudiar y a reclamar por el financiamiento de la educación pública, en este caso de la universidad, que genera esa movilidad social ascendente, que es lo que hizo grande a este país”.

Asimismo, remarcó que “lo que se busca es que las universidades y la educación pública en general tengan el financiamiento que corresponde, lo que no implica que no se auditen ni que no haya control”.

En cuanto al aporte que realizan las instituciones de altos estudios en el interior del país, sostuvo que “las universidades patagónicas tienen una gran importancia geopolítica y consolidan el conocimiento, la formación y la investigación. Por eso es importante que estén los vecinos, los gremios y las organizaciones sociales y que todos hagan propio este reclamo”.

Respecto de la gran convocatoria de estas marchas en todo el país, el mandatario comodorense indicó que “el gobierno nacional ya tomó nota de esto y creemos que se van a abrir las mesas de diálogo y de trabajo conjunto para lograr que las universidades públicas no sean tomadas como espacios de adoctrinamiento”.

Finalmente, Macharashvili enfatizó que “estoy orgulloso de que los comodorenses defiendan la educación pública”, al agregar que “vamos a continuar con esta defensa porque una sociedad sin conocimiento no tiene futuro”.