Othar presentó la obra que llevará gas a Km 17

El intendente Othar Macharashvili mantuvo este viernes un encuentro con vecinos y referentes del barrio Km. 17, oportunidad en la que se presentó la obra de red de gas que se ejecutará en dicha zona y que abarcará 95 lotes a partir del tendido de alrededor de 6000 metros de cañería.

La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Asociación de Productores Km. 17 y contó con la participación del intendente, junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el titular de la cartera de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; y las concejales Mariela Aguilar y Maite Luque; además de vecinos, productores y referentes del sector, quienes pudieron interiorizarse sobre los alcances del proyecto, sus etapas de ejecución y el impacto que tendrá para las familias y actividades productivas de la zona.

Durante el encuentro, los presentes tuvieron la oportunidad de plantear inquietudes y realizar consultas respecto a la iniciativa, en un espacio de diálogo que permitió intercambiar miradas y fortalecer el trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad.

En ese sentido, Macharashvili remarcó que “el acceso al gas natural representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos y un impulso para quienes desarrollan actividades en el sector”, al tiempo que sostuvo que desde la gestión se tiene un conocimiento detallado de la situación de este sector, al señalar que “vamos a ir trabajando y cumpliendo con las expectativas que tiene cada uno de los vecinos y con las responsabilidades del Estado”.

“Vinimos a presentar este trabajo concreto para planificar y ver que cada etapa se cumpla; con las comisiones técnicas y del barrio, haremos un seguimiento de todas las etapas. Lo primero es tener mensura, luego se tratará cada caso particular para ir mejorando el accionar técnico de todos. Camuzzi es el ente que regula todo este servicio y quienes planifican donde se desarrollará”, resaltó Othar.

LA PRIMERA ETAPA COMPRENDERA 95 LOTES

La obra de red de gas proyectada para la zona de Km. 17 permitirá avanzar en la ampliación de servicios esenciales en este sector de la ciudad, acompañando el crecimiento de los productores y mejorando las condiciones para el desarrollo de sus actividades.

En esa línea, Ostoich aseguró que “tenemos al frente el proyecto de gas que podemos llevar adelante en la etapa 1, que tiene mensura y hoy terminamos de cumplimentar con todos los papeles que nos exigía Camuzzi, en un arduo trabajo que llevamos a cabo. Nos vienen bien estas reuniones para hacerles saber lo que estamos haciendo y que vamos a ir analizando caso por caso para resolver sus inquietudes”.

Por su parte, Hernández señaló que “la obra de red de gas que se proyectará en este sector, correspondiente a la primera etapa, abarca de la manzana 152 a la 162, unos 95 lotes que entrarían dentro de esta primera mensura, donde se utilizarán unos 6000 metros de cañería. Esto comprende el plano de mensura que ya está registrado y fue entregado en Camuzzi, tenemos el proyecto vial y el certificado de domicilio, y la planilla de futuros usuarios. Estamos a la espera del anteproyecto por parte de ellos”.

Finalmente, desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros con la comunidad resultan fundamentales para continuar planificando acciones y obras que respondan a las necesidades de los distintos barrios de Comodoro Rivadavia.