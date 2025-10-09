Othar reunió a su gabinete para definir estrategias de cara al cierre del año

El intendente encabezó un encuentro con todo su equipo para delinear las prioridades del último trimestre de 2025. Se acordó profundizar el trabajo territorial, sostener la obra pública y ultimar detalles del Presupuesto 2026 en un contexto económico nacional complejo.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este jueves una nueva reunión de gabinete con el objetivo de definir lineamientos para el tramo final del año y proyectar las políticas municipales para 2026. Del encuentro participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli y los secretarios que integran el equipo de gobierno local.

Durante la jornada, se acordó reforzar la presencia territorial, sobre todo en materia social, y mantener el ritmo de la obra pública en la ciudad. Además, se ajustaron detalles del Presupuesto 2026, que será presentado oficialmente a fines de octubre.

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, explicó que el encuentro abordó “diversas temáticas en cartera, dado que estamos iniciando el último trimestre de este 2025 y, además, transitamos un mes electoral en el que se va a contender con un modelo de país disolvente y antinacional. Por eso es muy importante seguir reforzando toda la presencia territorial que tiene el Municipio”.

Bohe adelantó que el presupuesto del próximo año “tiene una alta dosis de imprevisión que tiene que ver con el marco nacional y con un dólar fijado en 1.350 pesos, lo que genera mucha inestabilidad en cualquier recálculo que podamos efectuar. Pero debemos sostener y resistir en las políticas de asistencia, presencia territorial, contención, inclusión y obra pública”.

En esa línea, remarcó que “tenemos que prepararnos para lo que va a suceder el año que viene, que va a ser un nivel de profundización en cuanto a la decadencia económica, marcada por la baja de inversión en el petróleo y por la caída sostenida del consumo y del nivel de actividad económica”.

“Por ello —cerró— el intendente definió reforzar las políticas de contención y asistencia social, defendiendo los derechos de la gente, como siempre hizo la ciudad de Comodoro Rivadavia”.