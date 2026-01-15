Otra marcha por la desaparición de Mario García en Caleta Olivia

Lo vieron por última vez el 8 de diciembre cuando salió desde uno de los departamentos de los edificios monoblocks que conforman el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, donde residía con uno de sus hermanos.

Mario García, de 50 años, presumiblemente ascendió a una camioneta en la rotonda de acceso de ese sector urbano, de acuerdo a los difusos registros de una cámara de video que fueron inspeccionados por personal de investigación de la Policía Provincial, pero a partir de ese momento nada más se supo de su paradero.

Una semana más tarde hubo un operativo de búsqueda por parte de personal de organismos se seguridad en playas ubicadas al sur del ejido urbano, con resultados negativos.

Sus familiares cuestionaron la demora en que incurrió la policía y la justicia para poder hallarlo y este jueves volvieron a protagonizar una marcha por las avenidas céntricas exigiendo su aparición con vida, siendo acompañados por otros vecinos que lo conocían, muchos de ellos jóvenes de instituciones futbolísticas, con las cuales estaba relacionado.

Su hermana Gisella dijo esta tarde a los medios periodísticos que a la justicia se le pasó por alto un importante detalle en la causa que se relaciona con la demora en citar a declarar a un testigo clave, del cual no podía dar a conocer su identidad para no entorpecer las investigaciones.

Por otra parte reiteró que los responsables de los organismos que tienen la responsabilidad de buscar personas incurrieron en ostensibles demoras para esclarecer un caso sensible.

En ese sentido dijo que “cuando los tiempos no son los que la urgencia exige la verdad de aleja” y “esta es la justicia que hoy tenemos”.