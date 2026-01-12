A Diego Serón, de 28 años, lo buscan desde hace cinco días

Diego Ezequiel Serón, de 28 años, es intensamente buscado en Comodoro desde hace cinco días. Fue visto por última vez el pasado 7 de enero en el barrio Las Flores, y desde entonces su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, su padre, Juan Serón, relató con preocupación cómo se inició la búsqueda y la angustia que atraviesa la familia. “El desapareció el día miércoles; el día martes fue la última conexión. Lo buscamos por todos lados. Es raro que desaparezca porque no era una persona de irse a ningún lado”, explicó.

El hombre contó que en las últimas horas recibieron un dato que finalmente resultó negativo: “Ayer tuvimos una noticia de que lo habían visto por el Stella Maris. Estuvimos ahí con la policía, que nos colaboró mucho, tuvimos varios vehículos recorriendo todo el barrio y no, no era”.

Actualmente, continúan trabajando junto a personal policial para intentar obtener algún rastro a través del teléfono celular del joven.

“Seguimos buscándolo, estamos acá con la policía, tratando de rastrear el teléfono, la última llamada. Nadie lo ha visto, ni su gente cercana ni con los que trabaja. Nosotros tenemos muchos conocidos, hemos puesto en los colectivos, en los mercados, en todos lados, y no tenemos nada de él”.

La falta de novedades y el teléfono apagado incrementan la preocupación: “No sabemos qué más hacer o dónde más buscar. Pusimos el estado en los gremios, que son mucha gente, y han compartido nuestra información y no hay ningún dato. Nadie que lo haya visto, ni siquiera en algún lado. Es algo muy raro”, expresó.

Juan Serón también pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su hijo. “Si lo ven, se pueden comunicar con los números que están en los panfletos, el número de la mamá, el mío y el número de Búsqueda de Personas, que son los que están a cargo de eso, buscándolo igual junto con nosotros. Cualquier información nos viene bien porque ya no sabemos más por dónde buscar”.

Finalmente, dejó un mensaje directo para Diego: “Que si está en algún lado y ve esto, que vuelva. Su mamá está muy dolida. Él era muy apegado a su mamá y está estresada porque es su único hijo varón, el hijo que la ayudaba económicamente, el que la acompañaba, el que ayudaba en su casa. Y al no saber nada, anda mal”.

La familia continúa esperando cualquier dato que permita encontrar a Diego y pide a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique con los números difundidos en los panfletos o con el área de Búsqueda de Personas.