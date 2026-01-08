Exigen la aparición con vida de un vecino desaparecido hace un mes

Este jueves se cumplió un mes de la desaparición en Caleta Olivia de Mario César García y nada se sabe de su paradero. La última vez que alguien lo habría visto fue en la rotonda de acceso al barrio 2 de Abril.

Ante la incertidumbre y preocupación, un grupo de familiares, amigos y vecinos se manifestaron en la plazoleta del Gorosito exigiendo a las autoridades policiales y judiciales que reactiven la búsqueda.

El caso es un misterio y hay diversas hipótesis sobre su desaparición, una de las cuales está relacionada con una acusación que hizo García a través del canal televisión local contra personal de la Comisaria Tercera, asegurando que en el barrio donde tiene su residencia se producían hechos delictivos que nadie investigaba, por lo cual todo hacía pensar que era una zona liberada.

También se conjetura que fue amenazado por otro vecino del mismo barrio, pero en todos los casos no hay pistas firmes.

Vale señalar que una semana después de su ausencia, se montó un fuerte operativo en playas de la zona sur por parte de varios organismos de seguridad pero los resultados fueron infructuosos.

Un circunstancial testigo dijo que desde la ventana de su departamento, en el mencionado barrio, lo habrá visto ascender a una camioneta, pero a los familiares les informaron que los registros de una cámara de video que se lograron obtener, no tienen la nitidez suficiente, aunque los mismos aún no estarían en poder de la justicia.

García purgó hace tiempo una condena de diez años por asaltar y golpear a la propietaria de un kiosko en esta misma ciudad, pero sus familiares no creen que ello tenga alguna relación con su misteriosa ausencia ya que rehízo su vida y había realizado un curso de gastronomía para iniciar un micro emprendimiento.

Asimismo, cuestionaron severamente al Ministerio de Seguridad por no ocuparse de esclarecer el caso de manera firme, haciendo un parangón con otros hechos sucedidos hace pocas semanas cuales fueron los ataques a balazos a varios comercios, sin que aún se haya dado con los responsables.