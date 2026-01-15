Diego Serón desapareció hace 8 días: "Si no salíamos nosotros, nadie lo hacía"

En la marcha en la que se pidió justicia por Valeria, la familia de Diego denunció la falta de acción y ayuda por parte de las autoridades del Ministerio provincial de Seguridad.

Diego Exequiel Serón está desaparecido desde el 7 de enero y hasta ahora no se sabe nada de él. El joven había salido a conseguir un trabajo ocasional (“changa”) y se perdió su rastro en Comodoro Rivadavia. Su familia, preocupada, participó de la marcha del miércoles por Valeria Schwab, pidiendo respuestas, denunciando la falta de avances y la ausencia de imágenes de cámaras de seguridad.

En diálogo con El Comodorense, su hermano expresó la angustia: “Llevan muchos días y no sabemos nada de mi hermano. En 7 días no aportó ni un video de 5 segundos la policía. La policía supuestamente tenia video y nada”.

“Tuvimos que salir a recorrer por nuestros propios medios. Nosotros estamos haciendo la investigación, la respuesta de la policía fue mala. Pero la reunión con (Lucas) Cocha fue positiva y esperamos que siga así”, agregó con respecto al titular de la Unidad Regional que depende del jefe provincial Andrés García.

La familia de Serón pide también mayor presencia policial en los barrios: “exigimos que saquen a la policía de los controles y los metan en los barrios. No puede ser que a Valeria la maten en un lugar concurrido”.

Relató que “Diego bajó por Malvinas y Rivadavia y nada más. Por favor, si alguien vio algo...”.

“Diego es una persona trabajadora, tranquila; se dedicaba a trabajar y ayudar a la familia. Nos sorprende que haya desaparecido así”, concluyó el hermano.