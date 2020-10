Otra muerte en Madryn y el hospital sin camas

“Muchos creen que son inmunes a esto, pero tampoco analizan que en toda familia siempre hay algún integrante que es factor de riesgo. Entonces si no tenemos solidaridad ni siquiera con los nuestros, son muy pocas las chances de salir de esto en pocas semanas”, sostuvo en tono dramático el intendente Gustavo Sastre.

Con la nueva víctima, ya suman 14 en esa ciudad del total de 75 que se reportaron en Chubut.

“No me causa gracia ver cómo se cierran locales, no me parece anecdótico que esto suceda. Pero la salud es más importante que nada y necesitamos que todos lo entiendan”, acotó el intendente al fundamentar su adhesión a las últimas restricciones que adoptó el Gobierno provincial luego de la visita de funcionarios nacionales encabezados por los secretarios de Salud y Seguridad, Arnaldo Medina y Eduardo Villalba, respectivamente.

El inicio del Plan Detectar en el barrio Fontana de esa ciudad “es más que preocupante. De 31 testeos hechos en la mañana del domingo, 24 fueron positivos. Tenemos 9 personas internadas en terapia intensiva, de las cuales siete están siendo ‘ventiladas’ y este domingo murió otro madrynense por COVID-19”.

Por último, Sastre afirmó que “molesta la forma en que van cambiando los discursos. Lamentablemente, mientras no le suceda algo a alguna persona cercana o un familiar, vamos a tener que seguir escuchando a algunos decir que la pandemia es una mentira, que es una cuestión política, que nos gusta tener encerrados a los vecinos. Ayer leía a vecinos en redes sociales que convocaban a una marcha para este lunes con el argumento de que ‘en Madryn no hay ninguna persona internada por COVID’. Me gustaría que puedan dirigirse al hospital y ver la realidad en la que trabajan los profesionales de salud en el nosocomio: a destajo y con una vocación invalorable”.