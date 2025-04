Otra polémica: retiraron el busto de Néstor Kirchner del Hospital SAMIC

El mismo dirigente que representa a Javier Milei en Santa Cruz fue el que se adjudicó la destrucción del monumento al historiador, investigador y periodista Osvaldo Bayer en el ingreso a Río Gallegos hace pocas semanas.

Ahora hizo difundir un video donde se observa a dos jóvenes quitando el busto de Néstor Kirchner que había sido donado por Rudy Ulloa en el año 2022.

“En los edificios públicos ya no se homenajea corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Eso se terminó”, expresó Guzmán a través de redes sociales añadiendo que “un hospital pago con nuestros impuestos no puede tener un monumento a la corrupción que destruyó un país y dejó en ruinas a nuestra provincia. Los edificios públicos no deben utilizarse políticamente", expresó Guzmán.

Vale señalar que este personaje no fue designado como referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz por parte de militantes de ese partido sino por contactos directos con dirigentes nacionales, adjudicándose dominio sobre unidades operativas de organismos nacionales en esta misma provincia, como ANSES y PAMI, pero formalmente no tendría jurisdicción sobre el Hospital SAMIC, a pesar de que es un centro asistencial que depende de Nación y que tiene un convenio con Provincia.

Vale también recordar que su nombre cobró notoriedad a fines del pasado año cuando destituyó al entonces gerente del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, quien se negó a cobrar “coimas” a una médica auditora por orden del propio Guzmán.