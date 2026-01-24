Otro jugador de Huracán emigra al fútbol de AFA

Uriel Funes, de 14 años, es nuevo futbolista de Lanús y se suma a las salidas de Agustín Carrizo y Thiago Cárcamo, quienes, en un tramo de dos semanas, se fueron a Vélez y Boca, respectivamente.

Las inferiores de Huracán de Comodoro Rivadavia siguen exportando talento a las formativas de la Asociación del Fútbol Argentino. En este caso, se trata de Uriel Funes, categoría 2011 y surgido de la escuelita del “Globo”, realizando todas las inferiores en el semillero de Huracán.

Jugador de la 8ª división, Funes cautivó a los captadores de Lanús durante los amistosos disputados contra el “Granate” en el marco de la gira realizada en noviembre.

Desde la dirigencia expresaron la satisfacción del enorme trabajo de los profesores de las formativas. “Esto les abre las puertas a otros chicos que sueñan con llegar a ser futbolistas profesionales”, precisaron.

Es el tercer jugador de las inferiores de Huracán que es fichado por clubes AFA en dos semanas, sumándose a Thiago Cárcamo (Boca Juniors) y Agustín Carrizo (Vélez Sarsfield).