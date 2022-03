Otro padre lejos de su hijo: "es como que arrancaron un pedazo de mí"

Desde hace meses, padres, madres y otros familiares vienen exigiendo respuestas a las autoridades para acelerar los tiempos de la Justicia y volver a ver a sus seres queridos. Pero en general todos señalan que la “indiferencia” es la respuesta que obtienen inevitablemente de parte de los juzgados de Familias de Comodoro.

El caso de C.L. comenzó a fines de diciembre del año pasado cuando tuvo una discusión con la madre de su hijo de 3 años. Él y su familia vivían en Monte Grande, Buenos Aires.

“Esto ocurrió para Año Nuevo. Un día antes tuvimos una discusión con mi señora. Fue un malentendido cuando se fueron de camping y yo me fui a trabajar. Cuando llegué, ya no estaba ella en casa. Se fue con los dos nenes”, contó a El Patagónico el padre que en estos momentos se encuentra en Comodoro Rivadavia.

Desde aquel día perdió todo contacto con su hijo de 3 años. “Me recosté a las 19; me preocupó que no venían; le mandé mensaje a mi mujer y me contestó que no iban a volver más”, expresó C.L., de 40 años.

A pesar de que afirma que en todo momento él intentó mantener una buena relación con su expareja, ella no volvió. “Yo le preguntaba dónde estaba; dónde tenía a mi hijo; qué estaba comiendo; qué estaba haciendo mi nene y no me atendía las llamadas; no respondía los mensajes”, señaló.

Fue entonces cuando se decidió a venir a Comodoro Rivadavia en busca de trabajo. “Me vine para acá porque no tenía nada que hacer. Renuncié al trabajo de allá; me pagaron la indemnización. Ya no tenía nada allá. Tomé esa decisión de venirme con esa plata. A los días, le envié dinero a ella” contó.

Estuvo entre dos y tres semanas haciendo changas, según contó. “Le mande dinero a un número de cuenta para mi hijo”, aclaró.

LA DENUNCIA EN COMODORO

Sin poder ver a su hijo de 3 años, a C.L. le llegó una denuncia acusándolo por violencia familiar en su domicilio de Comodoro. “A la semana me cayó una perimetral indicándome que no podía verla a ella, ni a los dos nenes (uno de ellos no es su hijo biológico). Ni sabía que ella estaba en Comodoro. La denuncia es por violencia familiar”, comentó.

Pero en su opinión la denuncia es “porque lo que quiere (su ex) es quedarse con la casa. Yo no tengo drama. Se la doy porque sé que mi hijo va a estar ahí, pero no entiendo esa actitud de hacerme m…”.

C.L. desea compartir momentos con su hijo y no puede porque la Justicia se lo impide. La causa está en el Juzgado de Familia N°1, a cargo de María Marta Nieto.

El padre, como tantos y tantas que han dado testimonio en estos días en El Patagónico, reclama celeridad a la Justicia. “Quiero una respuesta porque a mí me entristece todo esto. Saber de mi hijo… no lo puedo ver desde el año pasado y ahora me dan dos meses más para no poder verlo. Yo sé que mi bebe quiere verme. La última vez que hable por teléfono me decía que lo lleve en avión conmigo”, expresó sin poder contener las lágrimas.

“Lo único que quiero es que todo esto se esclarezca porque no doy más. Es como que me arrancaron un pedazo de mí; es un dolor inmenso; no le deseo a nadie no poder ver a tu hijo. Me destroza el corazón; estoy partido al medio”, reveló el hombre que hace más de dos meses no tiene contacto con su vástago.

Son muchas las familias que exigen a las autoridades judiciales que se analicen los casos en que están privados de poder acercarse a sus hijos por restricciones establecidas por los titulares de los juzgados de Familia. Semanas atrás entregaron un petitorio en el Juzgado Nº2 –a cargo de Guillermina Sosa- para por lo menos ser atendidos y tener un rostro que les dé una explicación. Aún aguardan una respuesta.