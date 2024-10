Otro pueblo sería víctima de una estafa piramidal

Unos 900 ciudadanos de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, habrían invertido dinero a través de un grupo denominado Peak Capital Team, que no está reconocido por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El tema encendió las alertas en el Concejo municipal de la ciudad, cuando un edil presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional 2 para que se investigue una supuesta estafa piramidal, de similares características a un hecho destapado en los últimos días en San Pedro.

La denuncia fue presentada el pasado 19 de septiembre por el concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Mauricio Maeroevich, quien sostuvo que Peak Capital organiza reuniones sociales con vecinos en las que se ofrecen “inversiones en el mercado de capital con ganancias sumamamente llamativas”.

Según lo publicado en las redes sociales de Peak Capital Team Casilda, prometen un interés de entre el 4,5 y 5% mensual en dólares. Además de su actuación ante la Justicia, Maroevich solicitó que se envíe una nota al Ejecutivo municipal para saber si existe algún tipo de habilitación a nombre de esta organización. En tanto que, según el concejal, en un encuentro realizado en el Círculo Deportivo se regalaron "televisores y electrodomésticos" a los inversores.

Peak Capital Team se presenta como un grupo inversor y su cara visible en Casilda es un joven llamado Yamil Iván Santis. En las últimas horas, un audio de WhatsApp que compartió con los inversores que conforman un grupo hizo crecer las sospechas en torno a las operatorias, ya que admitió que por diez días no iba a ser posible retirar el dinero de la plataforma.

“Yo entiendo que mucha gente necesita dinero. Yo también no pude retirar mi dinero. Hay una buena noticia que evidentemente en 10 días MGS cotiza en bolsa, en la bolsa de Estados Unidos lo cual realmente es mucho mejor, nos va a dar un respaldo mucho más grande. Yo lo entiendo perfectamente, hay personas que se van a retirar, la mejor como lo dije en el audio anterior, la que quiera retirarse en los 10 días que va a estar esto, más que bienvenida”, expresó Santis en el comienzo del audio.

“Acá evidentemente no se estafó a nadie ni nada por el estilo porque todo viene perfectamente bien, entiendo que esta noticia haya afectado, si bien es por algo mucho mejor, así que bueno en base a eso más que nada brindarles tranquilidad. Entiendo los retiros y demás, el hecho de que no se pueda retirar dinero afecta, pero bueno, vamos a poder operar con total tranquilidad, normal, común y corriente. Nuestro fondo va a seguir creciendo al estar cotizado en bolsa. Vamos a tener más ganancias. Me gusta trabajar con transparencia y claridad”, agregó.

En la última parte del mensaje de voz, el joven pidió disculpas y alentó a quienes invirtieron a “seguir tirando para adelante y dándolo todo”.

“En 10 días vuelve todo normal y obviamente el que quiere retirar, retira tranquilamente y sigue su camino. Y el que quiere seguir confiando va a tener más que los brazos abiertos para seguir adelante, porque esto sigue más allá de lo que digan”, concluyó.