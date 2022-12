Otros 20 muertos en las protestas por el golpe a Castillo

El estado de emergencia nacional y el despliegue militar solo enervó más a los manifestantes. Hay toque de queda en 15 provincias. En el cuestionado Congreso no se consiguieron los votos para adelantar las elecciones.

Nada indica que la crisis política y social en Perú esté cerca de resolverse. Por un lado, la declaración de un estado de emergencia en todo el país que habilitó un despliegue militar en las calles, solo enervó más a los manifestantes, aún si la represión recrudeció en las últimas horas y se impuso un toque de queda en 15 provincias. Por otro lado, el Congreso -la misma institución que destituyó al ahora ex presidente Pedro Castillo hace nueve días y que posee la peor imagen pública del país- no consiguió aprobar este viernes el proyecto de ley que impulsó la nueva mandataria, Dina Boluarte, para adelantar las elecciones a finales de 2023.

El adelantamiento de las elecciones y el cierre del Congreso son dos de los principales reclamos que se escuchan por estos días en las calles de Perú. Eso sí, el adelantamiento electoral que se pide es inmediato, no para dentro de un año, lo que demuestra el nivel de hartazgo popular. Además, otro pedido que se escucha fuerte en las protestas -aunque no en todas- es la restitución en el poder de Castillo, un dirigente que, sin embargo, no reúne el apoyo de todos los que hoy protestan ya que horas antes de su destitución intentó cerrar el Congreso sin pasar por las condiciones dictadas por la Constitución y hasta "reorganizar" el otro poder del Estado, el Judicial.

Por eso, mientras para algunos manifestantes, Castillo fue destituido por un golpe de Estado legislativo, para otros tanto él como el Congreso cometieron acciones antidemocráticas.

En este complejo contexto, las protestas no paran de crecer y también la represión. Aeropuertos cerrados, fábricas e instalaciones energéticas tomadas o bloqueadas y regiones enteras en pie de guerra contra el poder en Lima, que por ahora responde con la Policía y los militares. La tensión escaló tanto que el flamante Gobierno sufrió este viernes las primeras bajas a menos de 10 días de haber asumido: la ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y su par de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia al cargo en repudio a los muertos en las calles.

"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", aseguró Correa en un comunicado.

Tras una noche de extrema violencia, los muertos ya ascienden a 20, si se tiene en cuenta también los fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por la imposibilidad de traslados a centros de salud.

Mientras la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó más temprano de 18 los muertos, el sitio del diario La República y la agencia de noticias AFP hablaron de otras seis víctimas fatales en accidentes relacionados con cortes de rutas. Al no haber un registro centralizado, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.