Otto Hernández vuelve a las bases y apunta a las finales nacionales

El objetivo principal del Panamericano de Tiro con Arco en México quedó trunco para Ottoniel Hernández, al no poder clasificar en el evaluatorio. Se reunió con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, buscando reenfocarse en las competencias locales y regionales, y volver a su nivel para competir fuertemente en las finales nacionales de octubre, noviembre y diciembre.

Otto se juntó con el titular de Comodoro Deportes, acompañado por su padre Ricardo, tras haber quedado fuera del Panamericano de México de modalidad juegos de campo, competencia que era el gran objetivo de este año para el tirador.

“Contento de volver a reunirme con Hernán. Volviendo a las bases, volver de cero, volver a empezar. Queríamos hacer una reunión para poder charlar con Hernán, por el tema que las cosas no están funcionando de la manera que uno las está trabajando. Contento de que pasen ciertas cosas que hacen clic en la cabeza, frustraciones en competencia, pero uno luego agradece que le pasen esas cosas”, expresó Otto Hernández.

“Uno primero se lamenta por no clasificar, pero después uno agradece porque son aprendizajes. Considero que no hay experiencias ni buenas ni malas, solo son experiencias, uno tiene que aprender de esas cosas, aprender a aceptarlas también porque es el camino del deporte. Justamente un camino que está lleno de baches, de valles, cosas que uno no puedo controlar, cosas que están fuera del alcance. Hernán, el Ente, siempre están conmigo acompañándome y se nota. Mi carrera continua y voy a continuar dándolo todo, por supuesto”, afirmó Otto.

“Hay muchas cosas que arman el círculo perfecto. El rendimiento físico, el equipamiento, la mente, mantener la mente tanto si ganas como si perdés. Ya tenía el calendario 2025 armado, se fueron dando cosas que hicieron que haya modificaciones. Voy a tener torneos locales, finales regionales y nacionales, y voy a prepararme para Estados Unidos el año que viene. También para Panamericanos y Sudamericanos que se harán en Colombia y Honduras. Son proyectos para el año que viene, este año será bastante tranquilo, al menos en cuanto a viajes”, destacó el arquero, quien está entrenando desde principios de mes en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes.

“Hay modificaciones en mi calendario. Este año será más relajante. El año que viene será más pesado en competencias afuera. Acá en Argentina no tengo descanso, todos los fines de semana estoy tirando. Es un ciclo, pero este año es tranquilo en lo que se trata de viajes. Nos enfocaremos también en las finales nacionales, que serán todas a fin de año, octubre, noviembre y principio de diciembre”, cerró.