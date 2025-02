Ottoniel Hernández apunta al Panamericano de tiro con arco

El joven y talentoso Ottoniel Hernández se reunió con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para planificar un calendario 2025 muy exigente. Hernández, quien es integrante de ATAC (Amigos de Tiro con Arco), es noveno mejor arquero del mundo en Razo Sub-21 y en abril tendrá el evaluativo en Río Cuarto, Córdoba, con vistas al Panamericano de México, también proyectándose con intenciones de estar presente en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Ottoniel es hoy noveno arquero del mundo, entrando en el top ten de la modalidad juegos de campo, en la divisional Razo Sub-21, y siendo miembro de la selección con una proyección excelente, apunta a competencias internacionales tanto para este año como el siguiente.

“La reunión con Hernán me pareció espectacular. Como siempre, estar todos los años, que siempre me esté acompañando. Siempre muy agradecido, porque sin él no podría hacer nada de lo que estoy planificando, y a lo que estamos apuntando. Esperamos que sea mucho mejor que el año pasado”, comentó Hernández.

“Estábamos hablando Hernán, apuntando al Panamericano México 2025 de juegos de campo, que es la modalidad que tiré en el Mundial de Canadá el año pasado. Poder apuntar al evaluatorio porque hay que conseguir la plaza que es tan deseada por varios arqueros del país. Apuntando a eso, capaz salir un poco de la región, salir de la Patagonia, a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, así podemos rozarnos con arqueros de otro nivel, arqueros que no conozco”, explicó.

“El evaluatorio es en Río Cuarto (Córdoba), ahí ya estoy saliendo de la región. Será el 19 y 20 de abril, no queda nada, y si clasifico, no quedará nada para el Panamericano. Hay cinco meses de diferencia, donde hay que trabajar y meterle con todo”, describió.

“Está todo bastante junto. El comunicado en marzo, el evaluatorio, ir a México. Haciendo el calendario, viendo todo, tengo que viajar a México, volver y rápidamente competir, porque tengo que pelear el título nacional y los records para diciembre. Ya viajo la semana que viene a Puerto Madryn, tengo dos competencias en Comodoro, y luego Bariloche. Son cuatro fines de semana que voy a estar a full. Ahora descansar, porque después arrancamos con eso y después no descansamos hasta navidad más o menos”, sostuvo Ottoniel Hernández.

“Ya estoy nueve del mundo. En México puede que quede un poquito más arriba, pueda avanzar, todo se puede dar. Varia depende las condiciones, los competidores, pero la realidad es la clasificación. La ilusión siempre está. Siempre vamos apuntando a lo mejor, a pesar de ir al Mundial y tener una buena participación, estar entre los diez mejores arqueros del mundo, apuntamos a que este año será muchísimo mejor, a pesar de no tirar en un Mundial justamente”.

“Además, estando en selección Argentina este año, clasifico al Mundial Estados Unidos 2026, que es una competencia que se viene con todo. Ese estará mucho más heavy que el año pasado en Canadá, ese será en septiembre de 2026. Está lleno de arqueros que están apuntando a entrar al Mundial de 2026, así que estará bueno”, cerró.