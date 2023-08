Pablo Alarcón actúa a la gorra en una plaza para llegar a fin de mes

Pablo Alarcón llamó la atención de los transeúntes de Plaza Francia al ofrecer una obra de teatro callejero. El actor, que actualmente participa de Pasaplatos (eltrece) habría decidido hacer producciones a la gorra para llegar a fin de mes.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, comentó el artista en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

En cuanto a la situación que están atravesando muchas personas, explicó: “Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. Estamos jodidos como país. La miseria ha llegado a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”.

“Es un mercado chico. Hoy somos muchos actores. Cuando llegué a Buenos Aires era lunes y el viernes ya estaba trabajando. Hoy no hay trabajo”, sumó. Sobre la nueva apuesta que inició en Plaza Francia, explicó que la reacción de las personas al verlo es maravillosa y que el público suele ser muy generoso

Invitando a la gente a ver la obra que está haciendo, Pablo Alarcón comentó: “Estoy en la Iglesia del Pilar, en Recoleta, los domingos de 15 a 17, hay funciones de 15 minutos cada 20 minutos o media hora”.

Pablo Alarcón protagonizó numerosos teleteatros desde los años 70, aunque tal vez el más famoso de todos haya sido Rosa de Lejos, en coprotagónico con Leonor Benedetto y Juan Carlos Dual.

Fuente: TN