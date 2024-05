Pablo Echarri: "Cambio dólares para llegar a fin de mes"

Sin rodeos ni temor al qué dirán, Pablo Echarri volvió a demostrar que no es un hombre de grises. O blanco o negro. O en un lado o en el otro. Es que sin titubear confesó que la crisis económica lo está afectando fuertemente, por lo que contó cuál es el método que utiliza para salir adelante.

A lo largo del tiempo, Pablo Echarri ha demostrado ser un hombre que no teme a la hora de dar su opinión, más allá de que a muchos les puede parecer mal que tome postura. Es por eso que esta no es la excepción, ya que se animó a hablar de la crisis económica que afronta el país, por lo que contó cómo lo afecta a él.

“¿Cómo estás vos en lo económico, con los aumentos, la suba de tarifa en la luz, el gas? En tu casa… los precios de la carne”, le consultaron al actor desde C5N. Tras pensar un poco la respuesta, el actor se animó a confesar que la crisis lo está afectando como no se lo imaginaba.

“Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido. Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me sirvo del Instituto Nacional del Teatro”, marcó Pablo Echarri al dar su postura tras exponer en el Senado la opinión de su sector sobre la Ley Bases.

En este contexto, apuntó contra el presidente Javier Milei y marcó que pese a sentir el golpe, no es él el más afectado: “Tengo un trabajo sostenido, soy productor, actor, me sigo subiendo a las tablas. Soy gestor cultural en SAGAI. De alguna manera no es a mí a quien más me va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y fuertemente”.

Sin embargo, confesó que los aumentos excesivos lo llevan a tomar algunas medidas que impactan en sus ahorros: “Los impuestos han subido de manera sideral. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000. Toco ahorros para llegar a fin de mes”.

“Vinieron a sostener el saneamiento de la “economía” con el ahorro de los argentinos. Esto es algo que habían dicho. Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. Mi aliciente es que no lo voté”, cerró de forma crítica el actor.