Padres y madres sin tenencia de sus hijos reclamaron en el Juzgado

Es un grupo de padres y madres que no tienen la tenencia de sus hijos y reclaman en el Juzgado de familia. Acusan de la existencia de denuncias "falsas" por abuso o violencia familiar y como consecuencia niños y niñas separados forzosamente de uno de sus progenitores.

Verónica Medina, integrante de la ONG “Infancia Compartida”, en Comodoro Rivadavia, contó que se trata de un grupo de padres, madres y abuelos que “estamos impedidos del vínculo. Estás en agonía y no te dan solución a esto que está pasando” reclamó a la Justicia.

Según Medina lo que se planteó ayer ante el Juzgado de Familia es “una respuesta por parte de ellos. En el Juzgado tengo conocimiento que hay tres jueces de Familia”, pero indicó que las juezas no toman ninguna medida y los niños son las únicas víctimas. Apuntaron duras críticas a las juezas María Marta Nieto y Guillermina Sosa.

Según acusan, este grupo de padres y madres no fueron recibidos, ni escuchados por ninguna autoridad del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia.

“El fin nuestro es que se trate esta problemática de los padres que están impedidos del vínculo y que lleguen a un acuerdo en las audiencias, no se hace seguimientos y empiezan estas series de obstáculos y los padres no están viendo a sus hijos” declaró la integrante de la ONG. Entiende que se trata de “algo increíble” que en el caso de Comodoro Rivadavia “viene sucediendo hace bastante tiempo, con denuncias, peritajes, informes de psicólogos. Esto viene desde el 2014” en algunos casos.

Según Medina, las denuncias “falsas” de abuso o violencia familiar y los niños separados forzosamente de uno de sus progenitores se vienen replicando.

En este caso, en la ciudad los padres son los más denunciados. “Son más los varones que las mujeres, que sufren esto; se separan, llegan a un acuerdo, no se cumple con el régimen de visita” contó y graficó que la mayoría que está en el grupo. “Son todos papás y mamás que tienen acuerdos en las audiencias, llegaron al Juzgado (de Familia), pero la otra parte, después, a la hora de la práctica no la cumplen y empiezan a denunciar y el Juzgado no ve estas cosas”.

La ONG “Infancia Compartida”, en Comodoro está conformada por un total de 40 familias, que vienen peleando por los derechos de los niños y las responsabilidades de sus progenitores.

Si bien todos los casos en Comodoro Rivadavia son diferentes la mayoría de ellos se centran “con hijos de corta edad. La mayoría menores de 10 años, que no ven al papá, no lo ven más de un día para otro. Y mientras logran volver a recomponer esa revinculación vuelven a ser denunciados” expresó Medina.

Al mismo tiempo, describió que desde Juzgado de familia de Comodoro incluso se ha intimidado a padres para no hacer público su delicado caso en este proceso que además de ser doloroso no les permite estar en contacto con su o sus hijos.

“Es para que no reclamen públicamente. Nombrar a los jueces es como dejarlos inoperantes. Ellos van de a un caso no van por el todo. Nosotros lo que buscamos es la solución para que no suceda más esto porque es algo de nunca terminar” apuntó.

“Hoy (por ayer) nadie se acercó (del Juzgado de Familia)” a recibirlos, aseguró. “Da mucha pena. A ellos, lo único que les importa es que se cumpla con la cuota alimentaria, nada más” expuso. “No hemos tenido ninguna respuesta”.

A todo este drama de no poder ver a los niños, se le suma la “poca” colaboración de los abogados. En el caso particular de Verónica, abuela que convive con esta problemática hace varios años, contó que “uno nunca se imagina que se va a encontrar con esta situación que duden de tu responsabilidad como abuelo, como papá. Nosotros pasamos por cuatro abogados, esta es otra realidad; que ellos no hacen bien su trabajo, por la desesperación acudís a ellos y perdés tiempo”.

Sobre el final pidió a los organismos intervinientes del Estado quienes “se supone que son personas idóneas, tienen experiencia. En el Juzgado tenemos los abogados de oficio que se enteran en el momento del caso” y ejemplificó que “un papá que no tiene con qué pagar uno va a un abogado de oficio y atiende tu caso el mismo día que uno tiene la audiencia. Ni te conoce, lee el expediente y va a un acuerdo”.