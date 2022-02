Padres y madres sin tenencia de sus hijos se movilizaron al Juzgado de Familia

Se trata de un grupo de padres y madres que no tienen la tenencia de sus hijos y este lunes se movilizaron al Juzgado de Familia Nº2 de Comodoro, para exponer y visibilizar su problemática. Piden respuestas de las autoridades ante las denuncias falsas que se repiten. El reclamo se extenderá hasta el viernes.

Verónica Medina, integrante de la ONG “Infancia Compartida”, contó que las jornadas se realizan con el objetivo de acelerar los tiempos de la Justicia y como lo vienen señalando acusan la existencia de denuncias "falsas" por abuso o violencia familiar y como consecuencia niños y niñas separados forzosamente de uno de sus progenitores.

“Seguimos teniendo casos de papas que no están viendo a sus hijos y que todavía se sigue con los mismos procedimientos”, declaró Medina ante La Petrolera. “Lo único que queremos es que nos escuchen, que hay una autoridad referente del Juzgado de Familia y podamos dialogar. Eso no sucedió nunca”.

“No podemos estar así, siempre, las cosas tienen que cambiar”, cuestionó por la falta de respuesta del Juzgado de Familia. “Necesitamos compromiso y garantías, porque si bien hay resoluciones en audiencias no se hace un seguimiento y las fallas las seguimos teniendo”.

Ante la falta de respuestas de la entidad y la demora en la resolución de los casos “lamentablemente la peor parte se la llevan son los menores judicializados” dado que “hay una gran parte de niños de 1 a 10 años que tiene un tratamiento distintos y después están los adolescentes”.

familiasjpg.jpg

En Comodoro, tal como lo describió días atrás ante este medio, se da una lamentable situación que no es atendida como corresponde por las autoridades, con la existencia de denuncias "falsas".

“La mamá conviviente de alguna manera busca estrategia para que el papá no vea a su hijo y de parte del Juzgado no se hace un seguimiento, en cuanto a una resolución de un régimen de comunicación” ejemplificó. “Es grave la situación y pareciera que del Juzgado no se hace un seguimiento del menor, como esta con esa mamá, con ese papa, y como es el tema de la revinculación”.

La manifestación se replicará, todos los días, hasta el viernes de 9 a 12 en el Juzgado de Familia Nº2 de Comodoro, ubicado en Pellegrini al 655.