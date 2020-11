"Panizzi se cree superior a otros consejeros"

Tal como anticipó El Patagónico el lunes, el Consejo de la Magistratura se reunirá este miércoles en sesión virtual extraordinaria solo para tratar un tema: la posible expulsión del cuerpo de Alejandro Panizzi, quien lo integra en representación del Superior Tribunal de Justicia.

“Hablamos de una presunta gravedad por parte del consejero Panizzi. El representa al Superior Tribunal de Justicia; es un par más. Todos tenemos el mismo rango constitucional. El se ha expresado en un grupo oficial de whatsapp que tenemos 15 personas”, señaló el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione.

Todo empezó con la denuncia que el juez de Comodoro, Alejandro Soñis, le realizara a Maglione por no dejarlo afuera en la última sesión del pedido de juicio político que pesa sobre él y su par, Miguel Caviglia, a raíz de una denuncia del gobernador Mariano Arcioni.

“Se realizó una conversación en chat y una gran mayoría se pronunció diciendo que el juez no conocía el derecho y Panizzi salió de una manera contestataria con destrato hacia otros consejeros; incluso apelando a la agresión con violencia de género tratando de estúpida a una consejera de Comodoro, aunque luego pidió disculpas. Ahí fue cuando hizo una referencia a mí diciendo ‘Quique, creo que sos un corrupto’, y luego hizo un audio pasándolo a todo el grupo”.

En declaraciones a LaCienPuntoUno, Maglione sostuvo que tal afirmación “se consideró una falta grave al reglamento. El se cree superior a otros consejeros. Tal vez consiga intimidar a algunos nuevos que no vienen del ámbito judicial. El se dirige en forma grosera”.

Acotó luego que “desde el punto de vista personal, la Constitución me obliga a vindicarme. Así que iniciaré las acciones contra él en forma personal y aunque a las 48 horas él se disculpó en el grupo y me mandó una disculpa a mí, yo en forma personal lo perdono en la faz humana porque soy creyente, cristiano, y creo en el perdón.

Pero en la faz institucional no lo puedo dejar pasar. Si él tiene conocimiento de que yo cometí un delito, tiene que denunciarme”. Maglione apuntó que “no sé si Panizzi va a concurrir o no a la sesión, que son públicas, y deberá dar explicaciones por esta falta que para mí es grave. Eso lo resolverá el plexo. No es la primera vez que se manifiesta con improperios o guarangadas”.

Como son 15 los consejeros, se necesitan 10 votos para removerlo como consejero. “Yo siempre he sido muy crítico de la corporación judicial y estoy acá tratando de aportar mi granito de arena después de ejercer durante 33 años la profesión de abogado. Si tengo que denunciar al ministro, lo hago. Lo que pasa es que acá cuando no dirigía al Consejo alguien del Poder Judicial lo hacía algún político que se manejaba con los tres o cuatro gritos que venían de un llamado de Fontana 50 por parte del fallecido gobernador”, concluyó Maglione.