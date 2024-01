Paro con movilizaciones y actos en todo Chubut contra el ajuste

En Chubut se espera hoy una fuerte adhesión al paro general lanzado en rechazo al mega DNU y el proyecto de Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, paquete que implica un fuerte ajuste económico sobre la clase trabajadora y la pérdida de derechos laborales claves para los gremios.

En Trelew habrá dos concentraciones a las 11 que confluirán. La primera en la sede central del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Brasil 55, encabezada por el secretario general Héctor González. El otro punto de encuentro serán las inmediaciones de la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco”. Allí se unirán ambas columnas para marchar por la avenida 9 de Julio a Plaza Independencia. El acto se prevé para las 14.

En Puerto Madryn, desde las 11 sindicatos, movimientos sociales y vecinos se concentrarán en el playón recreativo del muelle Piedra Buena.

Marcelo Arrivillaga, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, destacó “el consenso” alcanzado entre los gremios. “No es sólo mostrarnos sino lograr avances en el terreno legislativo”, dijo el dirigente metalúrgico, quien invitó a la comunidad a sumarse en avenida Roca e Yrigoyen.

La columna irá por Roca hasta Belgrano rumbo a Plaza San Martín donde se leerá un documento. “El documento contendrá el rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus. Cada localidad tiene su afectación e intereses y por eso sería desacertado puntualizar en los perjuicios que el gobierno está generando”.

Arrivillaga apeló a “la reflexión de la sociedad porque nadie llega a un gobierno si no es con el voto de toda la sociedad. Estas propuestas de cambios afectarán a todos, no sólo a los trabajadores. Acá no se salva nadie porque es un plan sistemático de transferencia de recursos de ingresos de los sectores más bajos a los más ricos”.

Calificó de “provocación” la decisión del gobierno nacional de enviar al Congreso de la Nación el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias que implicaría que 800 mil trabajadores vuelvan a sufrir los descuentos. “Es una actitud de confrontación. Esto nos deja dudas si quieren gobernar o enfrentar al país porque no se entienden la crueldad de las medidas”, enfatizó el secretario general dela seccional Madryn de la UOM.

Arrivillaga describió al presidente Milei como “un campeón de ilusionismo” porque “la gente que lo votó, lo acompaña y tiene una expectativa para en 39 años ser como Irlanda, espero que tenga los años para poder verlo. Yo no creo”.

En Trelew, Unión Tranviarios Automotor aseguró que habrá transporte hasta las 19 de hoy. En ese momento los micros pararán hasta la medianoche de hoy. Es para garantizar el servicio a las personas que van a movilizarse.

Samuel Alarcón, secretario gremial de la UTA, dijo que “hay un ataque directo a modificar convenios que favorecen al sector trabajador”.

En cuanto a la situación provincial con los subsidios, afirmó que “hay una problemática administrativa más allá de que no reclamamos subsidios sino cuando hay un incumplimiento del sector empresario en materia salarial. Se discute el subsidio porque es lo que manifiesta siempre el sector empresario a la hora de encontrarse con atrasos responsabilidad de la administración provincial”.

Este gremio ya discute paritarias. “Nuestro Consejo Directivo Nacional se paró muy bien frente a la discusión salarial. Tuvimos buena respuesta y esperemos que este año con las nuevas autoridades entiendan que al salario ya logrado la inflación le ganó. Nuestro compromiso con los trabajadores es ganarle a la inflación”.

En Esquel, el acto será a las 12 en la plaza San Martín convocado por la CGT, la CTA y la Multisectorial. En conferencia en el local de la Unión Obrera de la Construcción, expusieron Susana Giner de la Multisectorial, Tomás Montenegro de la CTA, y Antonio Osorio conductor de la CGT del Noroeste.

Son 17 las organizaciones que llaman a la protesta. “Este 24 de enero es el inicio del plan de lucha”, recalcó Giner. Tras la lectura de un documento, se marchará con la consigna “la Patria no se vende, la Patria se defiende”.

Montenegro advirtió que se pretende una reforma laboral, impositiva y ambiental. “El gobierno nacional de Milei quiere arrasar con todos los derechos históricos de los trabajadores, poner en rifa la patria, vender la soberanía y las empresas del Estado, beneficiando a un pequeño grupo concentrado. No hay un solo artículo que beneficie al pueblo”.

Osorio indicó que elaboraron un documento conjunto que leerán tres mujeres de la organización, fijando una postura. “La República está en peligro, ya que en el primer capítulo de la ley el presidente pide facultades por dos años para tomar decisiones, sin pasar por el Congreso”.

Planteó que la iniciativa confunde y se lanza en período de vacaciones. “El presente es malo, pero si se aprueban el DNU y la Ley Ómnibus, el futuro será peor. Esto es patria o colonia, y estamos en peligro los trabajadores, los comerciantes y los empresarios que apuestan a la Argentia”.

Osorio hizo un llamado a demostrar que “somos muchos y queremos un país normal. Si la movilización es contundente, nos podremos dar una oportunidad como país; tenemos derecho a protestar, sin miedo”.

Manifestó que “los trabajadores tenemos derecho a huelga, y no podemos ceder, porque hay un modelo económico que parece no entra sin no es con represión”, esto en relación al protocolo antipiquete de Bullrich, resumió Jornada.