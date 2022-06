Paro y movilización docente por lo ocurrido en El Maitén

Las personas intoxicadas con monóxido de carbono en la Escuela 7.719 de El Maitén continúan recuperándose. Los padres de los alumnos afectados hacen responsable a la administración de Mariano Arcioni y pidieron la renuncia de la ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, por sus escasas explicaciones sobre el caso.

En este marco, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) decretó un paro de 24 horas para este lunes con la finalidad de repudiar lo que ocurrió en el establecimiento y exigir más seguridad en las instituciones. “Más de 70 personas intoxicadas con monóxido de carbono. El ajuste del gobierno pone en riesgo la vida de estudiantes, docentes y auxiliares”, sostuvo el gremio docente.

“Acompañamos a las víctimas de este gravísimo hecho invitando a que en toda la provincia familias, estudiantes, personal operativo y docente nos sumamos al reclamo por el cumplimiento de la Ley I N° 660 de escuelas dignas y seguras por más presupuesto educativo”, agregó.

“El gobierno es responsable. Repudiamos la actitud del gobierno de Mariano Arcioni que intenta desligarse de sus responsabilidades radicando una denuncia penal, sin asumir que es el único responsable de garantizar las condiciones edilicias escolares. Demandamos al sistema judicial, legisladores y demás organismos del Estado que intervengan con todas las herramientas a su alcance”, cuestionó.

ATECh también recordó que, en Rawson, tres auxiliares de la Educación resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono y, durante esta semana, en Comodoro Rivadavia, catorce escuelas estuvieron con suspensión de actividades totales o parciales por problemas de calderas.

En este sentido, la Regional Sur de ATECh, que nuclea a los trabajadores de Comodoro y Rada Tilly, realizará este lunes, a las 10, una concentración en la Escuela 514, ubicada en Figueroa Alcorta 51, ya que es una de las escuelas que tiene actualmente problemas de calderas.

Además, el jueves habrá una asamblea general unificada por zona a las 8 a 10 y a las 13 a 15. El viernes se realizará una asamblea general unificada Rada Tilly con lugar a definir. Ese mismo día, pero a las 18, se desarrollará una asamblea general en la sede del gremio docente. Y durante la semana del 4 al 8 de julio también se realizará una jornada de lucha.

RECHAZO A LA PROPUESTA SALARIAL

Este viernes se llevó a cabo una reunión entre los gremios docentes y el Gobierno provincial donde se ofrecieron dos ofertas salariales. En el caso de un docente ingresante de nivel inicial, sin antigüedad, la primera propuesta del Gobierno de Chubut eleva el sueldo a $72.254,08 para septiembre. La segunda propuesta lleva los haberes a $79.188,46, también a septiembre en el caso de un ingresante sin antigüedad.

ATECh afirmó que no acepta ninguna de las dos ofertas. “El gobierno no mejoró la miserable propuesta del 15 % en cuotas. Solo da respuesta parcial a la actualización del item Ubicación Geográfica y al blanqueo de la zona no remunerativa. Seguimos exigiendo un salario inicial de $100.000 de bolsillo para el cargo testigo”, consideró.

“Y mientras la canasta familiar trepa: $104.00 en junio, Arcioni ofrece migajas: el 15% en cuotas lleva un salario básico de $38.322 a $44.361 recién en octubre. Estamos bajo la línea de pobreza”, aseguró el gremio docente.