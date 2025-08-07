Paro y planfleteada docente en la Ruta 3

Al cumplirse este jueves la segunda jornada del paro de 48 horas, docentes nucleados en ADOSAC protagonizaron una protesta y panfleteada en el acceso norte de Caleta Olivia.

La manifestación produjo breves cortes en la Ruta 3, de manera alternativa en ambos carriles, y se hizo presente personal de la Comisaria Cuarta a fin de prevenir accidentes.

En este contexto, el principal gremio de los trabajadores de la educación confirmó que otra medida de fuerza de 48 horas se llevará a cabo la semana próxima ante la negativa del gobierno provincial de retomar negociaciones en mesa de paritarias para atender demandas salariales.

En los panfletos entregados a automovilistas y camioneros se cuestiona al gobierno por “tergiversar lo debatido en la negociación del mes de maro”, indicando que el mismo había prometido que para el segundo semestre se iba a evaluar el avance de la recomposición salarial en relación a la canasta básica que al mes de junio alcanzaba 1.480.000 pesos, pero no cumplió con ese compromiso.