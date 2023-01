Pasan a planta del Estado chubutense a 8.500 agentes

“Esto no es un punto de demagogia política porque no hay una erogación de dinero más allá de las obligaciones, sino que faltaba la decisión política y el reconocimiento a los hacia los trabajadores estatales que prestan sus servicios día a día y que no habían sido reconocidos”, afirmó este miércoles Mariano Arcioni al referirse al pase a planta de los 8.500 agentes que hasta ahora se desempeñaban en forma temporaria.

Además, el gobernador confirmó que “hemos alcanzado con la mayoría de los gremios estatales una pauta salarial que contempla el aumento del 38% hasta el mes de agosto con una revisión en el mes de julio si la inflación supera el aumento aplicado”.

Por otra parte, el pago del 70% de las asignaciones familiares previstas para febrero se pagará en enero.

Arcioni recordó que “en 2022 la recomposición salarial fue de 106%, si tomamos la masa salarial de diciembre de 2021 con la de diciembre 2022”, acotando que “seguimos trabajando en la recomposición salarial de los trabajadores. Y esto también impactará sobre nuestros jubilados”.

Además, el mandatario presentó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de la Ex Ley 1987, que beneficia a unos 3.500 trabajadores de la Administración Pública Central.

Los anuncios en materia laboral para los estatales se realizaron en el marco de un acto efectuado este mediodía en la Peatonal Fontana de la capital provincial y contó con la participación de los secretarios generales de UPCN, Cristian Salazar; de SATSAID, Adriana Gatica; de ATSA, Sara Barrera; de SITRAVICH, Juan Chaura; de SOYEAP, Miguel López, y de Luz y Fuerza, Héctor González; y referentes de los gremios ATE y SUTAP.

NUEVO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

En primer lugar, en su discurso, el gobernador manifestó que “hemos comenzado una etapa que ha sido muy difícil a lo largo de estos años y nos hemos propuesto desde un primer momento el ordenamiento del Estado, que implica sobre todo el reconocimiento a todos los trabajadores. Estamos proyectando una provincia de ordenamiento, de futuro y hoy vengo a compartir anuncios que hace mucho tiempo estábamos esperando”.

En ese marco, Arcioni presentó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo unificado para la administración pública provincial “que contempla a todos aquellos agentes encuadrados en la llamada ex Ley 1987. En cada una de las reuniones paritarias siempre ha sido una inquietud de los secretarios generales a la hora de discutir, y hoy es una realidad”.

“Esta es una ley de hace unos 40 años, que venía de la época de la dictadura, y nos va a permitir alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto desde el primer día que nos llevan a alcanzar la mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos en favor de los habitantes de la provincia”.