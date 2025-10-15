Patagonia registró la inflación más alta del país en septiembre: 2,4%

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional fue del 2,1% en septiembre, pero la región patagónica volvió a ubicarse por encima del promedio, alcanzando una suba del 2,4%.

El informe oficial indicó que el principal motor del aumento a nivel nacional fue el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza mensual del 3,1%, impulsada por nuevas actualizaciones tarifarias. En contraste, Restaurantes y hoteles mostró el menor incremento: apenas un 1,1%, señal de una posible retracción del consumo en ese sector.

En lo que va de 2025, la inflación acumulada alcanza el 22%, mientras que la interanual ya marca un 31,8%. La región patagónica, en particular, lidera también la variación interanual, con un 35,4%, donde se destacan fuertes incrementos en educación (92,5%) y en el costo de los servicios básicos (72%).

Por regiones, el Noroeste y Cuyo registraron un alza del 2,2%, mientras que el Gran Buenos Aires estuvo en línea con la media nacional. Por debajo se ubicaron la región pampeana (2,0%) y el Noreste (1,8%).

En cuanto a la incidencia regional por rubros, en la mayoría del país Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la inflación mensual, excepto en la Patagonia, donde Transporte fue el rubro con mayor peso en la variación.

Por categorías, los precios Regulados lideraron la suba con un 2,6%, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%).