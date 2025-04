Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, ambos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, sólo para descubrir que un mal aún mayor al que habían dejado atrás les espera para darles la bienvenida. Una comunidad de vampiros ha tomado control de la región y aterrorizan la noche, acechando a los habitantes del pueblo. “Si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa”.

El film, un thriller sobrenatural ambientado en el Misisipi de los años 30, entremezcla el terror con la cultura del blues, sus celebraciones y leyendas. Coogler ha asegurado que es una cinta con “muchos sentimientos entrelazados” a sus raíces e historia. “Para mí, en lo personal, la película es la reivindicación de un periodo de tiempo y de un lugar de los que mi familia no suele hablar mucho, porque hay muchos sentimientos asociados con nuestra historia allí”, dice. “Y el origen de esta historia ha surgido de la relación con mi tío. Él escuchaba blues todo el tiempo y, mientras lo hacía, sólo habla de Mississippi. He tenido oportunidad de profundizar en mi propia historia ancestral con esta película”.

Coogler señala que “Pecadores” ha contado con mucha investigación y que se buscó que el universo representado fuese “extremadamente táctil”. Para lograrlo, el diseño de producción y la creación de la banda sonora fueron fundamentales. “Hicimos el Blues Trail cuando estábamos buscando locaciones e investigando, y fuimos al club de B.B. King”. Afirma que “Pecadores” es una película única que fluye entre géneros, pese a que el terror y el thriller sobresalen al presentar la amenaza de corte vampírico. Y entre sus influencia para realizar esta película, reconoce a John Carpenter, los Hermanos Coen y Robert Rodríguez, pero que sus mayores inspiraciones fueron la serie de TV “La Dimensión Desconocida” y la novela “Salem’s Lot”, de Stephen King. “Pude profundizar en las películas que amaba y analizar lo que me atraía de ellas. Me apoyé en esas influencias y descubrí una manera de contar mi historia en ese contexto. Estoy emocionado de haber podido probar suerte en el terror”.

“Normalmente, cuando hago una película, me enfrento a un miedo proporcionalmente inimaginable y en esta tuve la oportunidad de hacer algo grande, pero es irónico porque en esta película, que es mi primera de terror, no tuve ninguna pesadilla”, comenta. “Y creo que es porque creo el material era tan intenso que esa energía estaba sucediendo en el set. Pero debo reconocer que fue también una experiencia muy divertida. Me gustó mucho crear una película de época y le quise dar una estética un tanto analógica muy cuidada. Warner Brothers nos permitieron filmar en gran formato, así que es la primera película que hago así. Usamos cámaras Ultra Panavision con una relación de aspecto de 27:6 y creo que conseguimos darle un look muy especial. Se siente íntima y rara al mismo tiempo, muy especial”.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Sinners

Año: 2025

Formato: 2D Duración: 2 horas, 18 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Ryan Coogler

Producción: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian

Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Autumn Durald Arkapaw Montaje: Michael P. Shawver

Reparto:

Michael B. Jordan (Elijah Smoke / Elias Smoke), Hailee Steinfeld (Mary), Jack O'Connell (Remmick), Wunmi Mosaku (Annie), Delroy Lindo (Delta Slim), Li Jun Li (Grace), Omar Benson Miller (Cornbread), Jayme Lawson (Pearl)