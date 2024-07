Pedro Brieger reapareció en un video tras las numerosas denuncias de acoso

El periodista admitió los cargos presentados contra él por colegas mujeres y ex compañeras de trabajo, aseguró que cambió debido a un "acompañamiento terapéutico prolongado" y se puso a disposición de Periodistas Argentinas.

El periodista Pedro Brieger publicó el viernes 12 de julio un video en la red en el que se disculpa públicamente con las 20 colegas que lo denunciaron por acoso sexual. Aseguró que cambió y se puso a disposición de Periodistas Argentinas, colectivo que congregó las denuncias.

QUE DIJO DE LAS DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL

A través de un video publicado en X e Instagram, Pedro Brieger se hizo cargo de las denuncias de acoso sexual en su contra, pidió perdón y se puso a dispocisión de Periodistas Argentinas y otros organismos.

"Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mis deseos de hacer públicas las disculpas”, indicó en referencia a la conferencia que realizó el colectivo, donde presentó 19 denuncias por episodios que sucedieron a lo largo de 30 años.

Tras admitir la responsabilidad de sus acciones, continuó: “Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas”. “Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosa. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más”, aseguró el periodista.

En el mensaje, añadió: “Quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados”.

“Me pongo a disposición de Periodistas Argentinas y de otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más”, señaló. Y cerró: “Espero que puedan aceptar mi ayuda, como hace tiempo ya no soy esa persona. Creo que mi testimonio hoy puede servir también para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas dentro y fuera del periodismo y estoy dispuesto a colaborar para que así sea”.

A pesar de su pedido de disculpas, la frase "Espero que puedan aceptan mi ayuda" causó indignación en las redes sociales.

QUE HIZO PEDRO BREIGER

El colectivo de Periodistas Argentinas denunció al periodista Pedro Brieger por 19 casos de acoso sexual contra colegas y alumnas de instituciones educativas en las que él trabajó. Las acusaciones se suman a las que se dieron a conocer previamente.

El 2 de julio se vivió una jornada fuera de lo común en el Senado de la Nación. Reconocidas periodistas e integrantes del ámbito académico argentino efectuaron una grave denuncia pública contra el periodista Pedro Brieger. El puntapie inicial se dio el pasado domingo 23 de junio, cuando Alejandro Alfie publicó en su cuenta de X una serie de testimonios que había recopilado, que incriminaban al reconocido especialista en política internacional. A partir de allí, a través de la agrupación Periodistas Argentinas, las cinco denunciantes originales comenzaron a recopilar casos de otras mujeres afectadas, a la vez que otras se contactaron por motus propio.

La conferencia de prensa reveló al menos 19 casos de acoso sexual por parte de Pedro Brieger ocurridos entre 1996 y 2024, em ámbitos laborales, periodísticos y académicos. Periodistas Argentinas pidió que "haya campañas de prevención y erradicación del acoso en los lugares donde se produjeron los hechos denunciados contra el periodista", y que el periodista de la cara y pida disculpas a las víctimas.