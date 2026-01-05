Peleaban en la calle y a uno de ellos lo buscaba la Policía

En la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 31 años que registraba un pedido de captura vigente, en el marco de un operativo de patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:15 horas, cuando efectivos policiales fueron alertados vía radial por el Centro de Monitoreo sobre la presencia de cuatro individuos en aparente estado de ebriedad que se encontraban generando disturbios sobre la calle Islas Leones al 400.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a identificar a las cuatro personas. Tras realizar la verificación de datos en el sistema, se constató que uno de ellos, identificado como Gabriel M., tenía un pedido de captura emitido por el Juzgado Penal a cargo del juez Soñis.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.