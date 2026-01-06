Fernando Carrillo estuvo casado con Catherine Fulop entre 1988 y 1994 y en las últimas horas se volvió tendencia por haber confesado que la actual presidenta de Venezuela fue el gran amor de su vida.

El ex de Catherine Fulop que confesó que Delcy Rodríguez fue el gran amor de su vida

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al mundo del espectáculo luego de revelar que tuvo una relación amorosa con la recién asumida presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Fue el gran amor de mi vida”, dijo Carrillo, quien estuvo casado con la actriz Catherine Fulop.

Durante una entrevista para una radio ecuatoriana, el actor criticó la invasión ordenada por Donald Trump, y negó que Rodríguez, quien asumió ayer como reemplazante natural y reconocida por Estados Unidos, haya traicionado a Maduro antes del operativo.

“Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso. Yo la conozco muy bien a Delcy, hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, contó Carrillo en declaraciones que sorprendieron a los conductores y a la audiencia.

En diálogo con FM Radio Fuego, el actor radicado en México ahondó, sin detenerse en más detalles: “Estuvimos tres años, la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos. Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial”.

En la misma línea, volvió a negar que Rodríguez haya traicionado a Maduro para quedarse con la presidencia o que esté favoreciendo a Estados Unidos. “Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”, aseguró.

Más tarde, en diálogo con Chilevisión, el actor de 60 años indicó: “Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible” (que haya traicionado a Maduro).