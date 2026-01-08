"Milei es un jalabolas", afirmó Diosdado Cabello

El ministro de Interior de Venezuela apuntó contra Milei y el mandatario de Ecuador por sus dichos vinculados al Cartel de los Soles.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aprovechó para insultar al presidente argentino Javier Milei, durante la emisión de su programa "Con el mazo dando". El funcionario habló durante casi una hora y media cuatro días después del ataque de EEUU que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

En primera instancia, Cabello se refirió a la cantidad de muertos durante la madrugada del sábado pasado, en la que se efectuaron detonaciones en tres estados de Venezuela: Hasta el momento hay 100 muertos y un número similar de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Jóvenes, muchachos, besando la vida. No tienen nada que ver, fueron asesinados".

Fue en ese momento que apuntó contra Javier Milei y otros mandatarios luego de que se confirmara la inexistencia del Cartel de los Soles: "Uno se pregunta qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”.

Tras ello, el ministro dejó en claro su postura y aseguró que el objetivo de EEUU no está en abogar por la democracia ni combatir el terrorismo. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles".

QUE SIGNIFICA "JALABOLAS"

La palabra "jalabolas", utilizada por Diosdado Cabello, es un término vulgar y despectivo, popular en Venezuela y Bolivia para referirse a una persona aduladora, servil, que halaga exageradamente a otra por interés o conveniencia, conocido en argentina como "chupamedias".

La expresión nació en las cárceles venezolanas, especialmente durante la época de Juan Vicente Gómez, cuando los presos estaban encadenados a una bola de hierro pesada en el tobillo para dificultar la fuga.

Si bien, originalmente se les llamaba "cargabolas", con el tiempo, el término evolucionó a "jalabolas", popularizándose en todo el país para referirse a quienes buscan complacer a otros por interés o por carácter.