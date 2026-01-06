Fuentes oficiales afirmaron que no se registró ningún enfrentamiento armado en la capital de Venezuela, sino que se trató de un procedimiento preventivo.

Caracas: drones no autorizados y disparos en las cercanías del palacio presidencial

En la tercera noche luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Caracas atravesó horas convulsionadas y de incertidumbre tras registrarse una serie de detonaciones y disparos en las inmediaciones del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de la capital de Venezuela.

Según fuentes oficiales, no existieron enfrentamientos armados ni incidentes mayores, sino que se trató de un procedimiento policial preventivo ante la presencia de drones no autorizados.

Vecinos de la zona céntrica de Caracas, un área considerada de máxima seguridad, reportaron que poco después de las 20 horas locales se escucharon fuertes ráfagas de disparos que se extendieron por un lapso cercano a un minuto. La situación motivó un rápido despliegue policial.

Desde el Gobierno aseguraron a medios internacionales que Venezuela se encontraba “en total tranquilidad” y precisaron que los disparos habían sido realizados por la Policía “de forma disuasiva”. También destacaron que no se contabilizaron heridos ni daños materiales.

Embed | URGENTE: DISPAROS EN EL CENTRO DE CARACAS: pic.twitter.com/NsHhMA5M5J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 6, 2026

En redes sociales circularon videos donde se oyen claramente los disparos y se aprecia a los policías en las calles cercanas a la sede del Ejecutivo venezolano.

Estos episodios tuvieron lugar horas después de que Delcy Rodríguez, en un hecho histórico para el chavismo, jurara como presidenta encargada del país.

Su asunción se produjo por orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos.

Por qué disparó la Policía

Según se supo, la Policía intervino para neutralizar un potencial riesgo aéreo y la operación no implicó combates en tierra.

Por caso, un testigo indicó que los disparos “sonaban como detonaciones”, que eran “muy seguidas” y que solo alcanzó a ver “dos luces rojas en el cielo” durante aproximadamente un minuto.

En un reporte del Ministerio de Comunicaciones que citaron medios locales se aseguró que “todo el país se encuentra en total tranquilidad”. El objetivo de la declaración, al parecer, era aclarar las versiones iniciales que hablaban de supuestos enfrentamientos.

Los voceros insistieron en que el episodio estuvo vinculado exclusivamente con drones que sobrevolaban sin permiso una zona restringida.

Embed Fuertes combates entre grupos armados y fuerzas armadas en Caracas, hay detonaciones en Miraflores. pic.twitter.com/1XhnYMo7bN — ❝Cte. Martín❞(R.) (@Cte_Martin) January 6, 2026

Diosdado Cabello patrulló las calles de Caracas junto a hombres armados

Luego de las detonaciones, Diosdado Cabello, una de las piezas clave del régimen chavista, realizó recorridos de supervisión en distintos puntos del centro de Caracas junto a agentes armados de la Policía.

El funcionario encabezó procedimientos de inspección en la parroquia Caricuao y en la Plaza O’Leary, donde verificó el funcionamiento de los órganos de seguridad ciudadana.

“Leales siempre, traidores nunca” y “Dudar es traición”, fueron las dos proclamas que exclamó el ministro en un video que se viralizó en las redes sociales.

Además, Cabello reconoció en Telegram que vivió en la década del 80 en las inmediaciones de Caricuao y recordó que allí desarrolló tareas nocturnas de control.

Los procedimientos realizados por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz se centraron en constatar que la situación estuviera bajo control tras el incidente con drones.