Robaron un Peugeot 208 en El Mirador de Rada Tilly

El vehículo, de color azul eléctrico, fue denunciado como robado en las últimas horas. El propietario pidió colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan localizarlo.

Un nuevo hecho de inseguridad fue reportado en Rada Tilly, donde un vecino denunció la sustracción de su automóvil y lanzó un pedido público de ayuda para dar con su paradero.

Se trata de un Peugeot 208, patente AE933GW. Según se informó, el vehículo es fácilmente identificable por su color azul eléctrico. Ante la situación, el damnificado solicitó que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado de inmediato a las autoridades.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al teléfono 297 4040407 o acercarse a la comisaría más cercana para colaborar con la investigación.