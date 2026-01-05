Candelaria, la joven novia de Roly Serrano, 44 años menor que él

Un encuentro fortuito en Córdoba marcó el inicio de una nueva etapa para el actor de 70 años.

Roly Serrano, reconocido actor argentino de 70 años, se enamoró de Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años con quien comparte vida y trabajo en Villa Carlos Paz. La pareja convive desde hace unos meses, etapa iniciada tras la larga recuperación del actor luego de un grave accidente automovilístico que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva y supuso un giro en su trayectoria personal.

Saldaño Vicente es licenciada en teatro, se destaca en el ambiente artístico cordobés y colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral presentada en la plaza teatral cordobesa.

El encuentro entre ambos tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde Serrano se instaló por compromisos profesionales y para preparar su participación en la obra Suspendan la boda. Al conocerse en ese contexto, el vínculo se fortaleció rápidamente y desembocó en la convivencia. Compartir rutinas cotidianas y artísticas generó un entorno de apoyo esencial para la recuperación del actor. Además ella está en permanente contacto para asistir a Roly con fotografías para sus entrevistas y ordenar su agenda diaria.

El círculo cercano al actor resaltó que “se lo ve bien y muy enamorado”, de acuerdo con declaraciones de conocidos y compañeros de la pareja. La relación dejó de ser privada tras varias apariciones públicas juntos, como en el casamiento de Coco Sily, donde presentó la fuerte unión tanto en lo personal como en lo profesional.

Hoy, la pareja transita una etapa de plena actividad laboral en Carlos Paz. Para Serrano, este resurgir sentimental y profesional representa una motivación adicional tras el período de recuperación. La presencia de Candelaria resultó, según el entorno, un pilar decisivo en su proceso de superación y en la actitud positiva con que afronta los desafíos actuales.

El propio actor define este momento como “una oportunidad única para celebrar la vida y el afecto”, declaraciones en una entrevista a Teleshow. Inspirado por el acompañamiento cotidiano de su pareja, quienes los rodean destacan el entusiasmo y la energía positiva que los caracteriza, tanto dentro como fuera del escenario.

Tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida, Serrano encontró en Saldaño Vicente un apoyo que renovó su fe y lo impulsa a encarar el futuro con renovada gratitud y esperanza.