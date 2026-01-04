El episodio ocurrió en el barrio San Martín. El sospechoso fue interceptado mientras escapaba con los elementos sustraídos.

Cayó con el botín a metros de la casa a la que había entrado por una ventana

Un intento de hurto registrado durante la madrugada de este domingo terminó con la aprehensión de un joven de 25 años en barrio San Martín. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Seccional Séptima, tras una alerta recibido alrededor de las 2:45.

El hecho se produjo en inmediaciones de las calles 12 de Octubre y Los Pensamientos, donde una vecina denunció que un desconocido había ingresado a su vivienda sin ejercer violencia, accediendo por una ventana del sector de la cocina. Desde el interior, el intruso logró tomar distintos objetos y huyó.

A partir de la descripción aportada por testigos del lugar —quienes advirtieron la presencia de un hombre con el torso desnudo—, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona. A unos 50 metros del domicilio afectado, lograron identificar al sospechoso, quien aún trasladaba los elementos denunciados.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar nuevamente, pero fue reducido y detenido. Entre los bienes recuperados se encontraban un televisor de 43 pulgadas, un ventilador y varias carteras, una de ellas de marca reconocida.

Por disposición de la fiscalía de turno, todos los elementos fueron restituidos a la damnificada. En tanto, la oficial judicial Florencia Diez ordenó que el aprehendido permaneciera alojado en sede policial hasta la audiencia de control de detención.