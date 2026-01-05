Rescatan a un turista extranjero perdido y deshidratado

El hombre mayor fue hallado por la Policía tras un operativo de búsqueda en un campo cercano a Río Pico.

Un turista extranjero fue rescatado este lunes por personal policial en la zona del Lago Nº 2, en inmediaciones del campo Guitar, luego de que se informara su extravío y su dificultad para movilizarse.

El operativo se inició alrededor de las 9 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Distrito Río Pico, dependiente de la Unidad Regional Esquel, recibieron un llamado telefónico de Defensa Civil de Esquel alertando sobre la situación del visitante, quien además presentaría un cuadro de deshidratación.

De manera inmediata, los uniformados se dirigieron al lugar indicado, utilizando coordenadas de georreferenciación para precisar la búsqueda. Tras aproximadamente una hora de rastrillaje en la zona, lograron dar con el paradero del turista, una persona mayor de edad, quien evidenciaba síntomas de deshidratación, fiebre y náuseas.

El hombre recibió asistencia primaria en el lugar y posteriormente fue trasladado a la guardia del hospital local, donde quedó en observación médica. Según manifestó a los efectivos policiales, había iniciado una travesía por la zona y terminó desorientándose.