El procedimiento fue realizado por personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia en el marco de las acciones preventivas del programa Verano Seguro.

Detienen a un hombre con pedido de captura durante controles en Plaza Soberanía

Un operativo de control preventivo desplegado este lunes por la tarde en la Plaza Soberanía derivó en la detención de un hombre de 36 años que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se concretó alrededor de las 18 horas de este lunes, cuando efectivos policiales identificaron a un grupo de personas que se encontraban en el espacio público. Al verificar los datos de uno de los individuos en el sistema informático, se constató que Elías E. Z. tenía una orden de captura activa, dispuesta por el juez penal Nicosia.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

La intervención se enmarca en los operativos de seguridad que la Policía del Chubut lleva adelante durante la temporada estival, con presencia reforzada en distintos puntos de la ciudad.