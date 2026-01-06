Un hombre fue herido con un arma blanca y una mujer quedó detenida

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda de la calle Franzoni, en barrio Abásolo.

Un episodio de violencia se registró el lunes por la noche en el barrio Máximo Abásolo, donde un hombre resultó lesionado tras una discusión que derivó en una agresión con un cuchillo. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Franzoni y motivó la intervención policial y sanitaria.

De acuerdo a la información brindada por la Comisaría Seccional Séptima, la víctima presentaba una herida cortante en el costado derecho de la cabeza, con un importante sangrado. El propio hombre indicó que durante la pelea fue atacado por una mujer, quien habría utilizado un cuchillo de cocina.

Un testigo que presenció la situación aportó datos clave para la investigación y señaló que la presunta agresora se retiró del lugar a pie, en dirección a las calles Huergo y Franzoni. Con esos datos, personal policial realizó un operativo de búsqueda en la zona y logró ubicar a la mujer a la altura del 1100 de la calle Franzoni. Como corresponde, la detuvo.

En tanto, el herido recibió las primeras atenciones por parte de personal médico del Hospital Alvear y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional, donde quedó en observación para una evaluación más exhaustiva. Según se informó, su estado era estable al momento del traslado.