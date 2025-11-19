Perdió la mitad de su techo y pide ayuda para reconstruir su vivienda

Loana Galleguillo, una joven de 24 años residente del barrio 13 de Diciembre, atraviesa una situación crítica luego de que las intensas ráfagas de viento del lunes provocaran la voladura de la mitad del techo de su vivienda. El hecho ocurrió durante la mañana, en medio del temporal que afectó a distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con Radiocracia, Galleguillo relató el duro momento y aseguró que lo primero fue proteger su vida y la de sus cuatro gatos, con quienes convive. “A las nueve y media de la mañana me tuve que ir de mi vivienda porque la mitad ya no existía, el viento ya me lo había volado todo”, expresó aún conmocionada.

La joven, conocida por su compromiso con el rescate de animales, explicó que ahora necesita la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir la casa. Entre los materiales más urgentes mencionó chapas, tornillos y mano de obra, ya que el pronóstico de lluvia para las próximas horas agrava su situación.

“Lo material se compra, lo material se construye. Lo material lo puedo recuperar. Pero por suerte mi integridad está completa, que era lo más importante”, destacó.

Galleguillo agradeció profundamente la ayuda brindada hasta el momento por familiares, compañeros de trabajo y rescatistas de animales, quienes ya comenzaron a acercar donaciones de materiales y aportes económicos. Para quienes deseen colaborar, pueden acercarse a su domicilio en Tucumán 451 o comunicarse mediante el número que figura en el flyer de difusión. También compartió su alias —Loagalle— para recibir transferencias destinadas a la compra de materiales.

Además, mencionó que necesita insumos para sus gatos, como alimento y piedritas sanitarias, en medio del desafío de reorganizar su hogar tras el temporal. “Encima estamos ahora con pronóstico de lluvia hoy a la noche y mañana, así que nada, realmente es un poco desesperante”, concluyó, con la esperanza de poder reparar el techo y dejar la vivienda más resistente de cara a futuros eventos climáticos.