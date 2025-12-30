Periodista fue desplazada de Diputados TV tras acusaciones de Martín Menem

La periodista relató que el presidente de la Cámara de Diputados la acusó de “estar muy militante” y de “mandar fruta”. Días después, y tras seis años en la señal, no le renovaron el contrato.

La periodista Deborah De Urieta aseguró que fue apartada de Diputados TV luego de un episodio que tuvo como protagonista al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a quien señaló como una figura central en el contexto que derivó en su salida del canal institucional.

Según contó, el cruce ocurrió el viernes pasado, mientras cubría una sesión en el Senado. Allí se encontró con Menem en uno de los palcos y, tras un saludo breve, recibió un comentario que la descolocó. “Vos estás muy militante”, le dijo el titular de la Cámara de Diputados. Ante su sorpresa, Menem insistió y la comparó con otro periodista: “Estás como Fabián Waldman”.

De Urieta explicó que la frase no fue menor. “Para los que no saben, Fabián Waldman es un colega que cubre Casa Rosada y Congreso, y fue el único periodista al que el año pasado no le renovaron en Diputados TV”, recordó. Por eso, afirmó que interpretó la comparación como una advertencia.

La conversación, según su testimonio, no terminó ahí. Cuando intentó defender su trabajo, Menem fue más lejos. “Yo le digo: ‘¿militante de qué? Yo no milito, yo informo con datos’. Y él me responde: ‘Vos tirás fruta’”, sostuvo. Para la periodista, esa acusación tiene un peso específico en el oficio: “Que a un periodista le digan que tira fruta es decirle que miente, que opera o que no sabe”.

Tras ese episodio, De Urieta contó que se comunicó con la persona encargada de definir la renovación de su contrato en Diputados TV. Le relató lo ocurrido y, desde ese momento, dejó de recibir respuestas. “El lunes me llegó un mensaje que después se borró y, tras seis años, no me renovaron”.

En su relato, la periodista vinculó la decisión con su actividad en redes sociales, donde publica de manera periódica datos sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del Congreso. “Yo todos los meses publico cuánto vienen perdiendo. La motosierra no pasa por los ñoquis, pasa por los trabajadores”.

Finalmente, De Urieta remarcó que, más allá de su situación personal, le preocupa el impacto de las políticas actuales en el funcionamiento del Congreso. “En estos dos años se fue mucha gente muy formada, técnica, que trabajaba muy bien”, advirtió, y concluyó: “Por ahí eso es lo que más duele”.