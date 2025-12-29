Cristina presenta una "lenta recuperación" y continuará internada

La expresidenta se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires desde el 20 de diciembre debido a una apendicitis.

El Sanatorio Otamendi, lugar donde se encuentra internada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, emitió un nuevo parte médico donde explica que la presidenta del PJ presenta una "lenta recuperación" de su cuadro de íleo posoperatorio y continuará internada.

Inicialmente, la expresidenta debió ser trasladada de urgencia de su domicilio al Sanatorio Otamendi el pasado 20 de diciembre, debido a una apendicitis. Sin embargo, el cuadro derivó en una operación por una apendicitis aguda, que mantiene a Fernández de Kirchner con una "lenta recuperación" e iniciará a tomar "semisólidos con buena tolerancia" un síntoma de mejora.