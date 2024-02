Periodista de LN+ atacó a sus colegas reprimidos

Una figura de LN+ hizo un reprochable posteo sobre la represión que sufrieron decenas de periodistas en los alrededores del Congreso durante la maratónica sesión en la que aprobó en general la ley ómnibus de Javier Milei. Se trata de Guadalupe Vázquez, columnista del programa de Eduardo Feinmann.

Vázquez manifestó en un tuit que le llamó la atención que los trabajadores de prensas heridos hayan sido “foto periodistas de medios de izquierda". Además, sostuvo que es "artilugio común de los agitadores de izquierda" hacerse pasar como reporteros gráficos para justificar sus presencias en manifestaciones.

"¿Recuerdan este caso? Un manifestante murió de un paro cardiaco durante una protesta contra el gobierno de la Ciudad de Bs.As y resultó ser un guerrillero de las FARC con pedido de extradición a Colombia por delitos graves. Di la primicia en @lanacionmas en agosto"; inició el posteo de la periodista. La publicación hacía referencia a la muerte Facundo Molares, que se produjo en agosto del año pasado en medio de una represión de la Policía de la Ciudad.

"Lo menciono porque en su momento conté que el individuo figuraba como “reportero gráfico” y que este era un artilugio común de los agitadores de izquierda, que utilizaban esta “pantalla” para justificar su presencia en manifestaciones, pero que en realidad iban a infiltrarlas y generar disturbios", continuó Vázquez y añadió: "Vuelvo sobre este tema porque cuando repaso la lista de heridos con balas de goma me sorprende que absolutamente TODOS sean de medios de izquierda, cuando todos los medios grandes del país la cubrieron y lo pueden constatar viendo el material online".

Luego ensayó un repudio a la represión que se dio durante los días de sesión en el Congreso, pero volvió a marcar que todos los heridos eran de medios de izquierda. "Condeno la violencia siempre, en todas sus formas y venga de donde venga, y siempre me solidarizo con los colegas que realizan su trabajo con responsabilidad y honestidad, pero no puedo dejar de reconocer que ya perdí la ingenuidad hace rato…No estoy diciendo que los heridos hayan sido agitadores ni nada por el estilo, no me consta, pero sí que me resulta extraño que los únicos heridos hayan sido “foto periodistas” de medios de izquierda, incluidos Telam y TVP", enfatizó la periodista de LN+ y cerró: "No resiste ningún análisis".

De acuerdo al relevamiento que hizo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), hubo más de 30 trabajadores de prensa heridos por la represión de las fuerzas de seguridad. De hecho, el violento accionar salió en vivo en varios canales de noticias.