Perpetua para expolicía de la Federal por femicidio

La víctima, de 36 años (foto) fue asesinada de un disparo en la cabeza en la madrugada 2 de marzo de este año en el barrio Del Carmen de la capital santacruceña.
La fiscalía y la querella habían solicitado la pena máxima por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
De acuerdo con la investigación, Formoso atacó a Gauna con un arma de fuego y le disparó en la cabeza, causándole la muerte en el acto.
El hecho conmocionó a Río Gallegos y generó múltiples manifestaciones de repudio, que exigieron justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.
Con la sentencia, la Justicia ratificó la calificación de femicidio y envió un mensaje claro respecto a la necesidad de sancionar con todo el peso de la ley los crímenes de género.
El caso de Vanesa Gauna se suma a la dolorosa lista de mujeres víctimas de femicidio en Santa Cruz, en un contexto en el que organizaciones sociales y feministas continúan reclamando políticas más eficaces de prevención y acompañamiento.
Fuente: Nuevo Día)