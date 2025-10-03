Perpetua para expolicía de la Federal por femicidio

El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó este viernes a prisión perpetua a Daniel Formoso, exintegrante de la Policía Federal, por el femicidio de su expareja, Vanesa Gauna.

La víctima, de 36 años (foto) fue asesinada de un disparo en la cabeza en la madrugada 2 de marzo de este año en el barrio Del Carmen de la capital santacruceña.

La fiscalía y la querella habían solicitado la pena máxima por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

De acuerdo con la investigación, Formoso atacó a Gauna con un arma de fuego y le disparó en la cabeza, causándole la muerte en el acto.

El hecho conmocionó a Río Gallegos y generó múltiples manifestaciones de repudio, que exigieron justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.

Con la sentencia, la Justicia ratificó la calificación de femicidio y envió un mensaje claro respecto a la necesidad de sancionar con todo el peso de la ley los crímenes de género.

El caso de Vanesa Gauna se suma a la dolorosa lista de mujeres víctimas de femicidio en Santa Cruz, en un contexto en el que organizaciones sociales y feministas continúan reclamando políticas más eficaces de prevención y acompañamiento.

Fuente: Nuevo Día)